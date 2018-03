AUGMENTATION DES PENSIONS DES PERSONNES HANDICAPÉES Le "oui, mais..." du gouvernement

Par Nadia BENAKLI -

«La révision de l'allocation pour les personnes handicapées se fera en fonction de l'amélioration de la situation financière du pays.»

C'est une revendication qui ne date pas d'aujourd'hui. L'augmentation du montant de la pension octroyée aux personnes handicapées revient au-devant de la scène sociale.

«L'augmentation de la pension des personnes handicapées est légitime», a reconnu la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia. Lors de sa réponse à la question de la députée Basma Azouar, élue du Front El-Moustakbel, la ministre s'est montrée tout a fait compréhensive. Cependant, elle n'a avancé aucune décision ou promesse dans ce sens. «La révision de l'allocation pour les personnes handicapées se fera en fonction de l'amélioration de la situation financière du pays», s'est-elle contentée de dire. La représentante du Front El-Moustakbel a déploré la marginalisation de cette catégorie qui souffre en silence.

«Que va faire un handicapé avec une pension de 4000 DA le mois», s'est-elle interrogée en soutenant que cette somme reste insignifiante pour répondre aux besoins élémentaires. La ministre a parlé de la révision de la loi-cadre qui n'a pas été revue depuis 15 ans, laquelle ne convient plus à cette catégorie. Ghania Eddalia est revenue sur les efforts déployés par l'Etat pour la prise en charge des personnes handicapées. Elle a avancé qu'un budget de 11,6 milliards de dinars est alloué aux pensions des personnes handicapées dont 243.600 personnes ont bénéficié. «Malgré la situation financière critique, l'Etat continue d'assurer son soutien aux personnes handicapées», a-t-elle rappelé en précisant que le président de la République accorde un intérêt particulier à cette catégorie. En plus de l'allocation, l'hôte des députés a fait savoir que les personnes handicapées bénéficient de plusieurs aides, entre autres la gratuité des transports, les trousseaux scolaires et les soins. Son département contribue aussi à l'intégration de cette catégorie dans le monde du travail.

Des conventions ont été signées avec d'autres départements pour aider les personnes handicapées à trouver un travail. «Il ne faut pas perdre de vue toutes les actions menées au profit de cette catégorie», a-t-elle souligné.

Par ailleurs, la ministre a appelé à l'ouverture des portes du dialogue avec les associations pour prendre en charge les personnes âgées au niveau des centres d'accueil.