TRANSFERT DE LA STATUE DE AÏN EL FOUARA AU MUSÉE Mihoubi oppose un niet

Par Nadia BENAKLI -

Indéboulonnable Aïn El Fouara

Le ministre de la Culture a rappelé que le site a fait l'objet d'agression par trois fois ces dernières 20 années.

Elle n'ira pas au musée. La statue de Aïn El Fouara ne sera pas déplacée. Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a rejeté toute idée de son transfert. En réponse à une question d'une élue de l'alliance El Adala, Nahda, Khemri Beldia qui a suggéré son transfert dans un musée, Azzedine Mihoubi a été catégorique. «La statue de Aïn El Fouara n'ira pas au musée», a-t-il clairement tranché en qualifiant la proposition «du jamais-vu».

«La fontaine Aïn El Fouara a toujours été l'un des symboles culturels de Sétif», a-t-il rappelé en guise d'argument. Le ministre soutient que personne n'a réclamé son transfert. «Nous n'avons entendu personne à Sétif ou ailleurs en Algérie réclamer cela», ajoute-t-il en tenant l'opinion publique pour témoin. Mihoubi n'a pas été tendre avec la députée du parti islamiste qui sous-entendait transmettre une préoccupation des gens de la région pour remplacer cette statue qui porte atteinte aux moeurs par une plaque commémorative des évènements du 8 Mai 1945. «Nul n'est habilité à parler de la population de Sétif», a riposté Mihoubi. Et de renchérir: «Si nous nous plions à votre demande, nous devrons transférer tous les monuments historiques et culturels vers les musées». L'hôte des députés estime que l'argument des moeurs ne tient pas la route puisque les familles visitent aussi les musées. «Aïn El Fouara est un monument purement culturel et si on doit le considérer d'un point de vue religieux, on se perdra dans d'autres considérations», a-t-il justifié en rappelant que le site a fait l'objet d'agression trois fois ces dernières 20 années.

Revenant sur la restauration de la statue qui a subi un acte de vandalisme récemment, le ministre a indiqué que son département a reçu plusieurs demandes de la part des sculpteurs algériens et étrangers pour restaurer la statue, mais il a opté pour un sculpteur algérien. Mihoubi a même montré des photos des travaux de restauration qui sont en cours au niveau du site.

Pour répondre à la députée de l'alliance qui a dénoncé l'abandon des sites religieux qui font partie du patrimoine, le ministre a assuré que les sites, entre autres, la mosquée de Medghassen sont en cours de réhabilitation. Interpellé sur l'exploitation du patrimoine culturel, le ministre a répondu qu'elle ne fait pas partie des missions de son secteur. «Notre mission consiste à entretenir et à préserver le patrimoine, et la question de l'exploitation est du ressort du ministère du Tourisme», a-t-il expliqué. Il a avancé, dans ce sens, la tenue d'une rencontre entre son département et celui du tourisme et de l'artisanat le 2 avril prochain avec pour objectif: dégager une vision sur la promotion de la destination Algérie.