PRÉSIDENTE DE L'ASSOCIATION EL BARAKA Flora Bouberghout: une battante s'en va

Par Salim BENALIA -

«Chaque personne qui passe dans notre vie est unique. Elle laisse toujours un peu d'elle-même et emmène avec elle un peu de nous.» Jorge Luis Borges

Elle aura été sur tous les fronts de la solidarité et du soutien au prochain, en optant, notamment, pour la solidarité avec la frange la plus vulnérable de la société, à savoir les handicapés ou les personnes aux besoins spécifiques. Flora Bouberghout vient en effet de quitter ce monde après avoir énergiquement milité au sein de l'association El Baraka, une association qu'elle a bâtie pour venir en aide aux blessés de la vie, particulièrement ceux victimes du terrorisme routier. Ce choix elle l'a pris après avoir elle-même été victime d'un grave accident de la route, du coté de Rouiba, alors qu'elle était accompagnée de son mari. Ce dramatique événement l'aura clouée, sur un lit d'hôpital deux longues années durant. Loin de désarmer face à l'adversité, elle se sera engagée en faveur de la prévention routière, en remplissant inlassablement, la noble mission de sensibiliser aux dangers de la route et de mettre en garde contre un fléau qui frappe lourdement, bon an mal an, la société algérienne. Cette dame au grand coeur vient de nous quitter à l'aune de ce printemps. Toutefois, elle aura laissé son empreinte indélébile dans la mémoire de tous ceux qu'elle a approchés. La nouvelle de sa disparition n'est ainsi pas passée inaperçue. Les hommages sur la Toile bleue n'ont cessé d'affluer et beaucoup lui auront reconnu un mérite qui ne s'est jamais démenti. Ainsi, Mohammed Lazouni, président de Tarikessalama a publié sur son mur: «Tarikessalama s'incline à la mémoire de notre chère soeur et amie qui vient de nous quitter, mais qui restera présente parmi nous pour toutes les actions à venir, pour continuer sa mission. Elle laisse de nombreux orphelins que nous avons l'obligation morale de soutenir et d'aider et de ne pas abandonner. Que Dieu l'accueille dans Son Vaste Paradis Allah yerhamha inchaallah. Amin.» L'Expression aura à plusieurs reprises rendu compte du remarquable travail accompli par Flora Bouberghout sur le terrain. Nous avions qualifié la présidente de l´association El Baraka, de pèlerin obstiné, dont la principale mission est de sensibiliser contre le fléau des accidents de la route qui sont la première cause du handicap. Mais son association oeuvre surtout à rendre la vie des personnes en situation difficile, plus supportable grâce au soutien qu'elle leur apporte à longueur d´année. Hors inscription institutionnelle, elle active grâce à l´aide apportée par de généreux donateurs. Flora, comme nous nous permettions de l'appeler, avait pour habitude de célébrer avec les moins nantis des dates clés de l'année, essentiellement les fêtes religieuses ou les célébrations de circoncisions d'enfants. Elle avait à coeur d'organiser avec tact et talent ces évènements où les enfants retrouvaient le sourire. Confectionner des couffins du Ramadhan, avec le concours de la DAS et d'autres organismes privés, acheminer des lots de vêtements, dons de quelques généreux donateurs établis en Algérie ou à l'étranger, étaient autant d'initiatives qu'elle prenait pour soulager un tant soi peu l´existence des familles démunies durant les périodes dites «coûteuses». Elle savait également travailler en réseau, en contactant des dizaines d'autres associations de même vocation afin de remettre différents articles aux enfants et adolescents à travers le pays. Elle ne manquait pas en outre de célébrer les fêtes religieuses, comme le 27e jour de Ramadhan ou l'Aïd en offrant, grâce à la contribution de bienfaiteurs et autres grands acteurs économiques, f´tours améliorés et moyens de célébrer les fêtes dignement. En arrière-plan il y avait toujours ce leitmotiv: la sécurité routière.