SIMEM D'ORAN L'implantologie lance son offensive

Par Wahib AïT OUAKLI -

«L'Implantologie», cette spécialité faisant ses premiers pas en Algérie, ne sera pas en marge de la rencontre d'Oran.

Prévu du 5 au 7 avril 2018 le Salon international du mobilier hospitalier et de l'équipement médical, ou encore le Simem, est le plus important salon dédié en Algérie au domaine médical, tous les professionnels de la santé s'y rencontrent pour faire valoir leurs compétences et leurs innovations. C'est ce sur quoi ont toujours misé les organisateurs, en transformant une telle rencontre en carrefour où les praticiens de la santé, toutes les spécialités confondues trouvent leurs besoins. S'exprimant à cet effet, les organisateurs n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère, en soutenant que «la rencontre est, à plus d'un titre, bénéfique». C'est d'ailleurs, ajoute-t-on, que le monde de la santé a connu une véritable révolution en ce qui concerne touts les équipements liés à la profession de la santé. Se tenant à Oran, le Simem réunira, en plus de plusieurs dizaines de fournisseurs en outillages médicamenteux, des médecins spécialistes devant se prononcer, à travers des communications et conférences-débats, sur des sujets de pointe ne cessant d'agacer les malades. «L'implantologie», cette spécialité faisant ses premiers pas en Algérie, ne sera pas en marge de la rencontre d'Oran. L'Académie suisse internationale d'ostéointégration et de recherches maxillo-faciales sera représentée par le professeur Jean-Pierre Bernard qui abordera la thématique liée à l'approche de la science de l'implantologie avancée minimalement invasive. Les spécialistes algériens aborderont le rôle de la correction médicale de l'audition, prothèses sur implants champions. En somme, la spécialité de l'implantologie lance son offensive. Les spécialistes auront donc à se ressourcer tout en s'y inspirant, d'autant que la demande est de plus en plus forte. Le Simem est un salon spécialisé qui répond à la demande croissante du secteur de la santé, résolument engagé dans une vaste modernisation de toutes ses structures. Fondé par Astein à Oran en 1998, grâce aux appuis et au soutien de l'Andrs, sous le nom de Simem. En 1999, il a été délocalisé à Alger, permettant ainsi à un nombre beaucoup plus important de professionnels de suivre de près toutes les évolutions technologiques mises en place dans le cadre de la révolution opérée dans le secteur de la santé. Devenu Simem depuis 2002, il regagne sa ville natale, Oran, en 2012. Depuis, la ville d'Oran abrite un tel événement important professionnel dans le prestigieux Centre des conventions d'Oran. Le Simem est scindé en deux événements se tenant parallèlement. Le premier est dédié aux équipements et outillages médicamenteux tandis que le second réunit les spécialistes pour débattre des avancées technologiques en se regroupant dans des conférences, présentations promotionnelles et activités d'associations d'aides aux malades. Les organisateurs du Simem se soumettent au proverbe anglais qui dit qu'«un bon chirurgien doit avoir l'oeil d'un aigle, la main d'une femme et le coeur d'un lion». Autrement dit, la science est, à travers le Simem, une occasion permettant aux spécialistes de s'identifier et d'identifier leurs besoins en matière d'outils mais aussi des échanges d'expériences, d'où d'ailleurs les conférences organisées à cet effet. Le Simem s'est identifié en faisant sien la nécessité d'aller de l'avant dans la recherche scientifique tout en la boostant et valorisant les avancées technologiques. C'est le savoir-faire technologique de son temps», dira-t-on. Avec les progrès fulgurants de la technologie numérique de pointe mises au service de la médecine en général et de la chirurgie en particulier, l'on mesure l'étendue de l'immense pas en avant qu'a fait la noble profession à Ibn Sina (Avicenne), dans la prise en charge des différentes maladies, même celles que d'éminents médecins d'autrefois n'arrivaient pas à diagnostiquer. Pour le Simem, la science n'a pas de limites. Idem pour son progrès, ne s'arrêtant sûrement pas aux dernières inventions, d'où la rencontre annuelle se tenant à Oran. En parcourant les allées du salon, l'on se rendra compte à quel point l'Algérie n'est pas en reste de ces défis puisque les différents stands du salon rivalisent en ingéniosité pour proposer aux visiteurs professionnels, toujours plus curieux et plus avides de connaissances, un riche éventail des dernières nouveautés en équipements des différentes firmes nationales ou étrangères. Cela dénote que le pays est résolument tourné vers l'avenir et ne lésine sur aucun moyen quand la santé du citoyen est en jeu. Faire reculer la mortalité, assurer une prise en charge toujours meilleure, être au diapason des pays les plus avancés en matière de qualité de vie, tels sont quelques-uns des défis de ce siècle.