ANNABA L'ambassadeur américain rencontre les opérateurs économiques

Par Wahida BAHRI -

Lors d'une visite de deux jours, Son Excellence John P. Desrocher ambassadeur des USA en Algérie, a été reçu, mercredi dernier, par Mohamed Salamani, wali de Annaba, et il a été, accueilli, jeudi, à la Chambre de commerce et d'industrie CCI Seybouse de Annaba. Le chef de la diplomatie américaine a rencontré les opérateurs économiques, en présence du président et le directeur de la CCI Seybouse/Annaba. Lors d'une réunion à huis clos, La rencontre a eu trait aux questions économiques, dont les perspectives d'échanges économiques à envisager avec son pays. Un état des lieux ainsi que les différentes opportunités ont été présentés au diplomate, lui permettant d'avoir un aperçu sur les secteurs potentiels susceptibles de partenariat et de coopération entre l'Algérie et les USA. A priori et selon les déclarations de l'ambassadeur des Etats- Unis d'Amérique, la wilaya de Annaba a toutes les chances de prétendre à un partenariat algéro-américain. Dans ce sens, en réponse à une question de L'Expression, à Son Excellence John P. Desrocher, sur les secteurs pouvant faire l'objet d'investissement et de partenariat, «Annaba a d'énormes potentiels et importants dans plusieurs secteurs, notamment le tourisme et l'agriculture.», a-t-il dit. «Nous avons discuté de potentialités de coopération», a précisé John P. Desrocher. Qualifiant de bonne et fructueuse, sa discussion avec le chef de l'exécutif de la wilaya de Annaba et de très fructueuse et intéressante sa réunion avec les opérateurs économiques de la wilaya, a noté l'ambassadeur, pour l'aboutissement de ces questions économiques, il invite les opérateurs économiques algériens à se rendre aux USA, pour pouvoir en discuter avec leurs homologues.

«Nous espérons que les businessmen algériens pourront faire le déplacement aux USA, pour mieux discuter de partenariat, surtout que les opportunités d'investissements sont favorables», a souhaité l'interlocuteur. Qualifiant d'excellents les rapports entre les deux pays, le diplomate a souligné par la même occasion que l'Algérie est un partenaire potentiel. Dans l'élan de son intervention, le diplomate n'a pas omis de noter que sa visite à Annaba, s'inscrit dans le cadre des activités diplomatiques. Par ailleurs, fasciné par la beauté et la splendeur de la ville des Jujubes, même en pleines intempéries, Son Excellence John P. Desrocher s'est dit ne pas rater pour rien au monde sa visite touristique, pour cette ville qui était, signalons-le, sous les couleurs et l'animation de la 3e édition du Fafm.