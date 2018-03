ALORS QUE PLUSIEURS ROUTES ONT ÉTÉ BLOQUÉES PAR LE MAUVAIS TEMPS Nos montagnes se couvrent de blanc

Par Ilhem TERKI -

Des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) ont intervenu hier et avant-hier dans plusieurs wilayas du pays

Une vague de froid glacial a frappé ce week-end l'ensemble des wilayas du Centre et se poursuivra pour le reste de la semaine.

Sans surprise, le mois de mars est devenu le mois le plus froid de l'hiver. Les montagnes ont sorti leurs manteaux blancs. Depuis avant-hier, une violente vague de froid frappe l'est, le centre et l'ouest du pays.

Le froid règne de nouveau sur le centre du pays. Les perturbations météorologiques entraînent plusieurs dégâts, dont les inondations et les accidents de la circulation où la plupart des routes restent difficilement praticables. L'Office national de la météorologie (ONM) a prévu, cette semaine, d'importantes chutes de neige sur les régions du centre et de l'est du pays. Des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) ont intervenu hier et avant-hier dans plusieurs wilayas du pays pour l'ouverture des routes bloquées, le désenclavement des zones touchées par les fortes chutes de neige et pour prêter assistance aux citoyens, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Les éléments de l'ANP ont procédé au déneigement de plusieurs routes et chemins fermés, notamment dans les wilayas de Médéa, Blida, Bouira, Tizi Ouzou, Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Constantine, Sétif et Béjaïa», précise le même document, ajoutant que la participation aux opérations de déneigement et d'assistance aux citoyens ont été effectuées en exécution des instructions du vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP. Par ailleurs, le Haut Commandement de l'ANP a réitéré, à cette occasion, «la disponibilité permanente des différentes unités de l'ANP pour intervenir dans de telles situations, afin d'ouvrir les routes et prêter main forte aux citoyens dans l'ensemble des régions touchées, et ce, à travers l'engagement des moyens humains et matériels nécessaires». La vague de froid, de neige, et de pluie qui s'abat sur le centre du pays, a perturbé la circulation automobile. Deux accidents de la route, survenus avant-hier dans la wilaya d'El Bayadh, ont fait un mort et neuf blessés à des degrés différents de gravité, a-t-on appris auprès des services de la direction de la Protection civile. A présent, de nombreux axes routiers ne peuvent être empruntés dans plusieurs wilayas de l'est et l'ouest du pays en raison des chutes de neige qui se sont abattues avant-hier, particulièrement dans les wilayas de Bordj Bou Arréridj, Sétif et Guelma, M'sila, Médéa, Blida, Bouira... Même l'autoroute Est-Ouest est très difficilement praticable par endroits, à cause des amoncellements de neige, surtout sur le segment reliant les wilayas de l'Est.Dans le même sillage, on note aussi que la capitale des Hauts-Plateaux, Sétif, demeure paralysée, dont les axes routiers de sa région Nord restent inaccessibles. Selon les services de la Protection civile, la neige a bloqué le tronçon de l'autoroute Est-Ouest entre El Eulma-Sétif et la RN 75 vers Batna jusqu'à Bouandès. «Les services communaux, ceux des travaux publics et la Gendarmerie nationale se sont déployés pour la réouverture des routes, où la neige a atteint entre

20 et 50 cm», selon la même source. Les neiges qui se sont abattues sur les hauteurs des wilayas suivantes: Sétif, Blida, Médéa, Tissemsilt, Sidi Bel Abbès, Boussaâda, Tlemcen, Bouira, Bordj Bou Arréridj, Aïn Defla, Mila, Oum El Bouaghi, Guelma, Tiaret, (...) ont causé de grandes perturbations dans la circulation automobile sur les Routes nationales. La neige, accompagnée de verglas, n'a fait qu'aggraver la situation et augmenter les dégâts. De son côté, le Commandement de la Gendarmerie nationale a souligné que plusieurs Routes nationales et chemins de wilaya, ont été coupés à la circulation, suite aux chutes de neige dans plusieurs régions du pays. «Les chutes de neige dans plusieurs régions du pays ont entraîné une interruption du trafic au niveau de 19 Routes nationales (RN) et de 30 chemins de wilayas (CW) que les services concernés, avec l'aide des éléments de la Gendarmerie nationale et de l'Armée nationale populaire (ANP), s'emploient à rouvrir à la circulation», indique le commandement en soulignant qu'il s'agit notamment de l'autoroute Est-Ouest au niveau des wilayas de Bordj Bou Arréridj dans la localité de Zenouna (commune d'El Yachir) et de Constantine, dans la localité de Djebel el Ouahch.



Air Algérie annule quatre vols en raison des intempéries

La Compagnie aérienne nationale Air Algérie a annulé quatre vols programmés pour jeudi dernier en raison des mauvaises conditions météorologiques. Il s'agit des vols internationaux Constantine-Marseille, Constantine-Mulhouse et Sétif-Marseille, ainsi que le vol domestique Constantine-Alger. L'Office national de la météorologie (ONM) avait prévu, dans un bulletin météo spécial (BMS), de fréquentes averses et de la grêle accompagnées d'orages et de rafales de vent sous orages sur les wilayas du centre et de l'est du pays, à partir de la soirée du mercredi jusqu'à jeudi à 18h. Outre ces annulations, Air Algérie avait également annoncé, auparavant, quatre autres annulations de vols à destination de Paris prévus pour jeudi, en raison de la grève des contrôleurs aériens en France, tout en soulignant que les autres vols sur la France pourraient connaître des perturbations mais pas d'annulation.