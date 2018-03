LA RÉUNION DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE N'EST PAS À L'ORDRE DU JOUR Le FLN opte pour l'apaisement

Par Mohamed BOUFATAH -

D'après un membre du bureau politique, «aucune réunion de ladite commission n'est programmée pour ce mois de mars»

Le sénateur Abdelouahab Benzaïm a cessé subitement de publier des commentaires autour de sa convocation devant la commission de discipline.

La réunion de la commission de discipline du FLN, n'est pas pour demain. La réunion qui devait se tenir le 13 mars dernier a été reportée sine die, en raison de l'évacuation pour des soins en France du président de ladite commission, Amar Louazani. Même avec le retour au pays du président de la commission de discipline, aucune réunion pour étudier ou statuer sur les dossiers des cas présentés par le secrétaire général n'est à l'ordre du jour.

D'après un membre du bureau politique, «aucune réunion de ladite commission n'est programmée pour ce mois de mars». Toutefois, la commission se réunira probablement le 3 ou le 4 avril prochain».

Les 19 membres de cette instance devront se pencher sur les dossiers présentés par le secrétaire général du FLN, Djamel Ould Abbès, dont celui du sénateur Abdelouahab Benzaïm. A ce propos, le patron du parti majoritaire avait fait savoir lors de sa rencontre avec les parlementaires que trois membres du comité central sont désormais exclus des rangs du parti. Il s'agit du député de l'émigration, Noureddine Belmaddah, le mouhafedh de Bousaâda dans la wilaya de M'sila et celui de Laghouat. Certains cadres du parti et nombre d'observateurs n'écartent pas «de voir cette commission geler ses activités».

Le sénateur Abdelouahab Benzaïm qui n'a cessé de défier le patron de son parti à travers sa riposte virulente sur sa page Facebook, a cessé subitement de faire des commentaires autour de sa convocation devant la commission du discipline par le secrétaire général du parti pour avoir appelé au limogeage de Nouria Benghebrit. Dans son dernier message datant du 10 mars dernier, il a appelé à la destitution de Ould Abbès, tout en encensant le président de la République. Idem pour la session du comité central, dont la tenue ne sera envisagée qu'une fois le document final englobant les bilans chiffrés et détaillés des réalisations du président de la République sera prêt.

Ce travail de synthèse est tributaire de la réception des bilans des 48 wilayas relatifs aux réalisations du président de la République dans tous les secteurs et ce depuis 1999, jusqu' à aujourd'hui.