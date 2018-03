TIZI OUZOU La neige est partout

Par Aomar MOHELLEBI -

Des routes ont été coupées à la circulation automobile, mais vite réouvertes. Ceci, grâce à la mobilisation des services concernés des APC ainsi que de la direction des travaux publics, mais aussi avec l'implication des citoyens.

Alors que d'aucuns croyaient la page de l'hiver 2018 définitivement tournée suite aux températures relativement élevées de ces derniers jours, Dame nature a surpris tout son monde. L'hiver est en effet de retour en plein début de printemps. Il n'a jamais fait autant froid dans la wilaya de Tizi Ouzou, même durant les mois de décembre et janvier derniers. Pourtant, en Kabyle, un proverbe qui sort tout droit du terroir prévient contre les caprices en matière de bouleversements climatiques qui surviennent durant le mois de mars: «Meghres m ara dyesseghres, adyawi anyir-is yekres» (Quand le mois de mars se déchaîne, il surgit avec un front renfrogné». Ce n'est donc point une surprise pour ceux qui connaissent un tant soit peu la sagesse des anciens. Il faut reconnaître tout de même qu'en dépit des avertissements des ancêtres, pas mal de citoyens ont été pris de court par ce changement de climat largement médiatisé la veille, grâce notamment aux bulletins spéciaux des services algériens de la météorologie. Des routes, et elles sont nombreuses, ont été obstruées par les grandes quantités de neige qui se sont abattues depuis au moins trois jours dans presque plus de la moitié des communes de la wilaya. Le responsable de la cellule de communication du groupement de la gendarmerie de la wilaya de Tizi Ouzou a indiqué jeudi que les RN 33, 15 et 30 et les chemins de wilaya 253 et 150 ont été coupés à la ciculation à cause de l'amoncellement de la neige. D'autres routes, notamment celles reliant les communes de la Haute-Kabylie comme Aïn El Hammam, Ouacifs, Aït Yenni, Iferhounène, Bouzeguène, Iboudrarène, Ait Khelili, Souamaâ, etc., ont aussi été coupées à la circulation automobile, mais vite réouvertes. Ceci, grâce à la mobilisation des services concernés des Assemblées populaires communales ainsi que de la direction des travaux publics, mais aussi l'implication des citoyens. Ces derniers n'ont pas hésité à retrousser les manches, comme d'habitude d'ailleurs, pour libérer les routes afin d'éviter un isolement total qui les pénaliserait de manière notable au cas où le mauvais temps persisterait.

Par ailleurs, il y a lieu de souligner que les chutes de neige ont également surpris les citoyens. Les services météo ont préconisé que la neige allait concerner les régions ayant une altitude de plus de 900 mères. Mais il se trouve que même des localités qui trônent à peine à 600 mètres d'altitude ont eu l'agréable surprise d'être visitées par ce beau manteau blanc. Mais pas pour longtemps car les pluies, parfois diluviennes, qui sont tombées surtout durant la journée et la nuit de mercredi à jeudi dernier ont vite effacé les traces de la neige dans des localités comme Maâtkas et Souk El Thenine et un peu partout, notamment dans les communes situées au nord de la wilaya de Tizi Ouzou. La bonne nouvelle dans tout cela c'est que, contrairement aux années précédentes qui transformaient chaque période de neige en une véritable hantise pour les citoyens, c'est le fait que cette année, un peu comme l'année dernière, la pénurie de gaz butane n'a pas été constatée. Et la cause principale de cette amélioration, ce sont tout simplement les efforts immenses qui ont été fournis afin de garantir à un maximum de foyers dans les quatre coins de la wilaya, un branchement au gaz de ville. Actuellement, plus de 84% des foyers et des 67 communes que compte la wilaya de Tizi Ouzou disposent du gaz de ville. Les habitants sont de ce fait épargnés par la souffrance engendrée à chaque hiver à cause de la tension sur le gaz butane. Les 16% restants n'endurent plus le calvaire pour s'en approvisionner. En effet, les services de Naftal ont pris toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer ce produit aux foyers ne disposant pas de gaz naturel à domicile. Les intempéries de cette fin de semaine n'ont donc pas été une source de désagréments pour les habitants. Bien au contraire, elles ont été un excellent présage pour les agriculteurs. Mais aussi pour les milliers de familles, férues de randonnées. Celles-ci ont pris d'assaut hier, les localités couvertes de neige pour y passer une belle journée sous un beau soleil et sur un tapis blanc. Même si le soleil n'était pas tout à fait chaud, il faut le dire. Mais le jeu en valait la chandelle.