EST DU PAYS Le mercure baisse, baisse, baisse...

Par Ikram GHIOUA -

D'importantes chutes de neige ont été enregistrées à Constantine et plusieurs wilayas de l'Est, avec des températures très basses qui ont obligé les automobilistes pour les plus sages, de laisser leurs véhicules garés.

Les aventuriers se sont par contre retrouvés bloqués à cause de la neige, notamment à Djebel El Ouahche, la nouvelle ville Ali Mendjeli, Zouaghi et Ziadia. Ils n'ont dû leur salut que grâce à l'intervention de la Protection civile et aux forces de sécurité. Ces deniers notamment l'ANP et la Gendarmerie nationale ont dû intervenir au niveau des routes inter-wilaya qui ont été totalement bloquées et n'ont pu être empruntées en raison des chutes de neige particulièrement les wilayas de Bordj Bou Arréridj, Sétif, Constantine, Batna et Guelma.Même l'autoroute Est-Ouest est très difficilement praticable par endroits à cause des amoncellements de neige, surtout sur le segment reliant les wilayas de Bordj Bou Arréridj à Constantine à hauteur de Zenouna dans la commune d'El Yachir. Plusieurs voyageurs allant vers Annaba ont été déviés de l'autoroute au niveau de Constantine. Ces derniers devaient transiter par la ville de Constantine avant de reprendre vers Annaba. La circulation automobile a aussi été très difficile au niveau des wilayas concernées par ces conditions météorologiques qui devront durer encore jusqu'à dimanche prochain même si l'on a enregistré un répit au courant de la journée d'hier.

Les températures sont glaciales et peu de personnes ont osé circuler, hier. Par ailleurs, la Route nationale 106, dans son segment reliant Theniet En Nasr et Bordj Zemmoura et les chemins de wilaya 76, 43 et 44 entre Bordj Zemmoura et Guenzet (Sétif) à hauteur de la région Lamdafaâ, entre Djaâfra et El Maine vers Béjaïa et Djaâfra et Ouled Dahmane, les véhicules ont beaucoup de peine à se mouvoir, ont indiqué les services de la Protection civile. La circulation automobile est également ardue sur le CW 42 dans sa partie reliant la commune de Tagliet et Ghilassa, a-t-on noté.

Dans la capitale des Hauts-Plateaux les axes routiers de la région nord de Sétif ont été paralysés. La neige a bloqué le tronçon de l'autoroute Est-Ouest entre El Eulma-Sétif et la RN 75 vers Batna jusqu'à Bouandès depuis les premières heures du matin, selon les services de la Protection civile. A l'instar des autres wilayas, les services de la Protection civile à Constantine, demeure en alerte maximum, des moyens ont été mobilisés, aussi bien humains que matériels pour intervenir rapidement. Neuf engins et 11 ambulances en plus d'un nombre important de pompiers.

Les services de la Protection civile ont souligné que certains axes routiers restent difficiles, d'accès il s'agit de l'autoroute Est-Ouest au niveau de Djebel El Ouahche et Zighoud Youcef, la route 79 entre les communes de Ali Mendjeli et Guettar El Aïch qui mène vers Aïn Mlila wilaya de Oum El Bouaghi, la route reliant Aïn Abid à Tamlouka wilaya de Guelma. Ces axes ont été partiellement ouverts par les services de la Protection civile et les forces de sécurité.