BEDOUI L'A ANNONCÉ JEUDI DERNIER "27 000 migrants subsahariens rapatriés"

Les efforts pour le transfert des migrants dans leur respectifs pays se poursuivent. Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales, et de l'Aménagement du territoire, Nouredine Bedoui a donné un bilan des opération de rapatriement. «L'Algérie a rapatrié 27.000 migrants subsahariens en concertation avec les autorités de leur pays», a déclaré le ministre de l'Intérieur lors d'une séance consacrée aux questions orales jeudi dernier à l'APN. L'hôte des députés a tenu à préciser que l'opération se déroule dans le cadre du respect des droits de l'homme. «Contrairement à ce qui se dit et s'écrit dans le but de ternir l'image de l'Algérie, notre pays est connu pour le respect de la dignité des personnes», a-t-il soutenu. Voulant clarifier les choses et enlever toute ambiguïté, le ministre a rassuré que «le gouvernement a déployé de grands moyens pour la prise en charge des migrants jusqu'à ce qu'ils soient transférés dans leurs pays».

Cependant, il relève que l'Algérie ne fait pas dans la promotion de ses efforts. Une déclaration qui transmet une réponse claire à l'adresse de certaines ONG internationales qui épinglent à chaque fois l'Algérie en l'accusant à tort et à travers d'avoir mal traité les migrants. Bedoui qualifie de légitime la préservation de la sécurité.

«Nous avons le droit de préserver notre sécurité», a-t-il martelé, tout en avouant que des migrants sont exploités dans des réseaux de criminalité en qualifiant cette situation d'inacceptable. Selon lui, les pouvoirs publics renforcent le contrôle sur ces réseaux.

Bedoui se montre compréhensif sur les motivations des migrants qui fuient en force les conditions difficiles dans leurs pays. Au sujet des harraga qui prennent le large, le ministre a reconnu que les efforts déployés ont donné des résultats en constatant un recul de ce phénomène.

«La harga touche une infime partie des Algériens», a-t-il certifié. D'après lui, «le phénomène est en recul, grâce à la stabilité politique et économique du pays». Le ministre de l'Intérieur est revenu avec des détails sur les mécanismes d'urgence élaborés dans le cadre du programme présidentiel et du plan d'action du gouvernement.

Il a même fait savoir que des commissions ont été créées au niveau des différents secteurs pour se rapprocher davantage des jeunes. parmi les mesures incitatives accordées aux jeunes, Bedoui a cité l'octroi des crédits bancaires avec un système de remboursement des crédits à partir de 3 ans pour permettre aux jeunes de consolider leurs projets. Des mesures pour l'intégration des jeunes dans la Fonction publique ont été prises avec prolongement de la durée des contrats dans le cadre du pré-emploi. Pour assurer l'accès au logement, l'Etat a consacré 40% des programmes de logement aux jeunes âgés de moins de 35 ans. En parallèle à ces mesures, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a fait savoir que les pouvoirs publics ont renforcé le dispositif de contrôle des passeurs tout en menant des enquêtes auprès des commerçants spécialés dans la vente du matériel et des équipements et la fabrication des petits bateaux.