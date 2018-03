EL TARF Deux femmes asphyxiées par le monoxyde de carbone

Moment d'inattention ou défectuosité de l'appareil, les conséquences ont été une fois de plus, en faveur du tueur silencieux.La ville d'El Kala dans la wilaya d'El Tarf, a été secouée, hier en fin d'après- midi, par un drame, dont l'origine n'est autre que le monoxyde de carbone. Ce tragique accident domestique est survenu à la cité Djeffel Torki, où trois personnes, dont deux femmes ont été victimes d'inhalation du monoxyde de carbone, apprend-on des services de la Protection civile. Intervenant suite à un appel téléphonique, les éléments de la Protection civile d'El Kala, dépêchés sur le lieu du drame, ont découvert sans vie, deux femmes et un homme inconscient, nous précise-t-on. Selon les explications apportées par les soins de nos sources, les deux femmes étaient déjà décédées, pendant que l'homme âgé d'une soixantaine d'années a été sauvé à temps.

Les corps des deux victimes, âgées de 25 et 75 ans ont été acheminés vers la morgue de l'hôpital d'El Kala, où ils devront subir une autopsie, pour déterminer l'heure exacte du décès. L'homme quant à lui a été placé en réanimation et devra après avoir récupéré ses forces, apporter plus d'informations sur ce drame qui a mis en émoi, toute la ville d'El Kala. Par ailleurs, les mêmes services intervenant dans la matinée d'hier, sont parvenus à sauver d'une mort certaine, cinq autres personnes, à la cité des 150 Logements de Aïn Assel, ont rapporté les mêmes sources. Membres d'une même famille, les victimes ont été découvertes inanimées, après avoir inhalé du monoxyde de carbone qui émanait de la salle de bains. Évacuées in extrémis vers l'EPH d'El Tarf, elles ont reçu les soins d'urgence. Pour déterminer les raisons et les circonstances des ces drames, deux enquêtes respectives ont été ouvertes, par les services de sécurités.