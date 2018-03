LE PRÉSIDENT DE L'UNION NATIONALE DES ORDRES DES AVOCATS (UNOA) "Les garanties du président nous permettent d'accomplir notre mission"

Dans une déclaration à l'occasion de la Journée nationale de l'avocat, le président de l'Union nationale des ordres des avocats (Unoa), le bâtonnier Ahmed Saï, a indiqué que «les multiples garanties accordées aux avocats par le président de la République, à travers l'approbation de leur protection juridique contre toutes les formes d'ingérence et la promotion de leur profession, sont autant de facteurs à même de leur permettre d'exercer pleinement leur mission dans la défense des droits de l'homme et la préservation des droits des citoyens et la protection des libertés publiques et individuelles». Dans son allocution, M. Saï a passé en revue le parcours militant des avocats algériens durant la guerre de Libération nationale, la plupart d'entre eux ayant été membres du Front de Libération nationale (FLN), rappelant les intimidations et les persécutions dont ils ont fait l'objet par les forces d'occupation. «Certains ont été emprisonnés et d'autres assassinés, car ils représentaient une menace pour le gouvernement français». Pour sa part, le bâtonnier d'Alger, Abdelmadjid Sellini, a mis en avant le long parcours militant des avocats algériens à travers les différentes étapes de la guerre de Libération nationale, voire avant même son déclenchement, ajoutant que cette journée se veut un hommage à leurs sacrifices et à ceux consentis par des étrangers dans la défense des droits des militants algériens qui «ont payé un lourd tribut pour leurs positions audacieuses». «Les avocats algériens étaient toujours aux côtés du Mouvement national avant et après le déclenchement de la guerre de libération», a-t-il poursuivi indiquant «qu'en dépit de leur nombre réduit qui ne dépassait pas 12 du total de la corporation qui comptait 300 avocats français, les avocats algériens ont joué un rôle primordial dans la défense des droits des Algériens en général et des militants en particulier» notamment dans le cadre du Collectif des avocats du Front de Libération nationale dont la majorité a été emprisonnée.

En prenant la parole, le président de l'Union des avocats arabes a mis en avant le rôle «central» de cette profession dans la consécration de la justice et la préservation des acquis juridiques et constitutionnels, appelant à consacrer une journée pour les avocats arabes. Pour rappel, la Journée nationale des avocats coïncide avec l'anniversaire de l'assassinat du défunt avocat Ali Boumendjel (1919-1957) par des parachutistes de l'armée coloniale française, après avoir été détenu 43 jours durant, par les services de renseignement français.