BALANCE DES PAIEMENTS EN 2017 Le déficit a atteint 4,27 milliards de dollars

Par Abdelkrim AMARNI -

Le déficit de la balance des paiements s'est réduit de plus de quatre milliards de dollars (mds/usd) en 2017, en dépit de la hausse des services payés en devises et des transferts des dividendes des entreprises étrangères activant en Algérie.

Le solde global de la balance des paiements de l'Algérie, communiqué par la Banque d'Algérie (BA), affiche un déficit de 21,76 mds/usd en 2017 contre un déficit de 26,03 mds/usd en 2016. L'ensemble des entrées et sorties de devises entre l'Algérie et les autres pays, où la balance des paiements se compose à la fois des flux des biens (commerce extérieur des marchandises), des services, des revenus, des transferts de capitaux et des flux financiers réalisés entre l'Algérie (Etat, entreprises et particuliers) et le reste du monde. Par catégories des composantes de ces flux, le déficit de la balance commerciale (marchandises) s'est établi à 14,31 mds/usd en 2017 contre 20,13 mds/usd en 2016, soit un recul de 29%. Quant au poste Services hors revenus des facteurs, le déficit s'est légèrement creusé à 8,11 mds/usd en 2017 contre 7,34 mds/usd en 2016. Les Services hors revenus des facteurs se composent des prestations techniques assurées par des étrangers en Algérie et par l'Algérie à l'étranger comme les études, le transport assuré par des firmes étrangères pour les marchandises importées par l'Algérie à travers la corporation d'armateurs, et les assurances à l'international. Cette balance des paiements fait ressortir une hausse des importations des services. Ainsi, le déficit du poste des Services hors revenus des facteurs a augmenté de 764 millions/usd entre 2016 et 2017. Ce déficit a résulté autant de la diminution des exportations algériennes des services (-344 millions/usd) que de l'augmentation des importations des services (+ 420 millions/ usd), explique-t-on.Le poste Revenus des facteurs comprend aussi les bénéfices rapatriés vers l'extérieur par les entreprises étrangères activant en Algérie et les bénéfices réalisés par les sociétés algériennes à l'étranger. L'augmentation du déficit de ce chapitre «résulte principalement de la hausse des transferts des dividendes (...) des filiales et succursales étrangères en Algérie», relève-t-on par ailleurs.

Les transferts nets (sans contreparties) dont essentiellement les transferts des retraites et pensions vers l'Algérie, ont augmenté de près de 7% en passant à 3,01 mds/usd en 2017 contre 2,82 en 2016. Au total, le déficit s'est alors réduit à 21,96 mds/usd en 2017 contre 26,22 mds/usd en 2016. Le solde du compte courant comprend les soldes de la balance commerciale des marchandises, du poste des services hors revenus des facteurs et du poste revenus des facteurs ainsi que des transferts nets. Le compte capital et opérations financières, a affiché pour sa part un excédent de 193 millions/usd en 2017 contre un excédent de 188 millions/usd en 2016. Ce chapitre se composant essentiellement des investissements directs nets (entrants moins sortants) ainsi que des opérations de crédits à court, moyen et long termes entre résidents et non-résidents.

Avec le total de l'ensemble de ces opérations d'entrées et sorties de devises, le solde global de la balance des paiements (compte courant de la balance des paiements et le compte capital et opérations financières) a affiché un déficit de 21,76 mds/us en 2017 contre 26,03 mds/usd en 2016.