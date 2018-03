CONCOURS DU VILLAGE LE PLUS PROPRE Ça démarre à Tizi Ouzou!

Par Aomar MOHELLEBI -

C'est aujourd'hui que sera donné le coup d'envoi officiel du concours «Rabah-Aissat» du village le plus propre de la wilaya de Tizi Ouzou qu'organise chaque année l'Assemblée populaire de wilaya (APW). Les comités de villages de la wilaya qui veulent postuler à ce prix devraient donc s'inscrire à partir d'aujourd'hui, au niveau du bureau concerné de cette institution élue. Le dernier délai pour le dépôt des candidatures a été fixé au 30 avril prochain, ont précisé les organisateurs qui aspirent à une plus grande participation pour cette nouvelle édition d'un concours qui a le mérite d'avoir contribué énormément à l'amélioration de l'environnement dans les centaines de villages que compte la wilaya de Tizi Ouzou. La sixième édition du concours Rabah-Aissat connaît plusieurs améliorations.

En effet, compte tenu du succès obtenu par les cinq précédentes éditions de ce concours de wilaya, les organisateurs au niveau de l'APW de Tizi Ouzou ont décidé, à l'unanimité, de revoir à la hausse le nombre de villages qui auront droit à des récompenses cette année. Ainsi, au lieu de huit, 10 villages recevront des prix en contrepartie du niveau d'hygiène et de protection de l'environnement ainsi que de l'état d'embellissement, qui sera constaté sur le terrain par les membres du jury. Concernant les modalités pratiques de participation, elles sont toutes simples. Il suffit que le représentant de tout village postulant à ce concours dépose une demande manuscrite et remplisse le formulaire de participation disponible au bureau de la commission «hygiène, santé et environnement» de l'APW. Parmi les 10 villages récipiendaires de ce concours, celui qui arrachera la première place aura droit à la coquette somme de 9 millions de dinars, apprend-on auprès des organisateurs. Le village qui obtiendra la deuxième place aura droit à 7 millions de dinars.

Les huit autres villages qui seront primés obtiendront entre 3 et 6 millions de dinars, ajoute-t-on. Le budget de cette opération, dégagé par l'APW, pour cette sixième édition a également été revu à la hausse. Il sera de 44 millions de dinars, indiquent les organisateurs.

Les jurés auront à faire la sélection sur le terrain à partir du 1er mai prochain, c'est-à-dire au lendemain de la clôture des inscriptions. Parmi les lieux publics à inspecter et à prendre en considération, les organisateurs citent les voies publiques de ces villages, la gestion des déchets ménagers, les places publiques, les fontaines, les abreuvoirs et les sources d'eau, les lieux de culture et les monuments ainsi que les cimetières. Il y a lieu de rappeler que ce concours est un hommage que veut rendre l'APW régulièrement à feu Rabah Aissat, ancien président de cette institution qui a été assassiné par un groupe terroriste armé à Aïn Zaouïa (daïra de Draâ El Mizan) en octobre 2006. Depuis son lancement, ce concours ne cesse d'être gagné par un intérêt et un engouement immense de la part des citoyens de la wilaya. On en veut pour preuve le fait que chaque année, le nombre de villages qui y participent est en nette progression. Parmi les plus beaux et les plus propres villages de la wilaya à avoir été primés par ce concours, lors des éditions précédentes, on peut citer le village natal de l'artiste Chérif Kheddam, Boumessaoud et le village natal de Kamel Amzal, Tiferdoud. D'ailleurs, ce village (Tiferdoud) a été choisi cette année par la ligue des arts dramatiques et cinématographiques de la wilaya de Tizi Ouzou pour la tenue de la 15e édition du festival culturel et artistique annuel «Racont'arts», au courant du mois de juillet prochain.