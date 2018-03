CONJONCTURE POLITIQUE ET SOCIO-ÉCONOMIQUE Le gouvernement marque des points

Par Saïd BOUCETTA -

Tous les discours sur l'effondrement du système économique et financier du pays ne trouvent aucun début de concrétisation.

La situation financière et économique du pays s'oriente vers la stabilité. Les derniers rapports du Centre national d'informatique et de statistiques des douanes, de l'Office national des statistiques et du ministère des Finances attestent d'une appréciable résilience de l'économie du pays qui semble effectivement sortir la tête de l'eau. Les déficits enregistrés entre 2014 et 2017 s'estompent, l'inflation marque le pas, avec en prime une légère baisse, pour le début de l'année et des exportations hors hydrocarbures qui malgré, leur grande faiblesse, ont tout de même réalisé leur meilleure progression. Si la bonne tenue du marché international de l'énergie explique, dans une large mesure, le retour au vert des indices économiques et financiers du pays, il n'en reste pas moins qu'à côté de cette embellie «involontaire», l'économie nationale a tout de même montré une certaine force que beaucoup d'«experts» l'en croyaient dénuée. Notons, à ce propos, que l'interdiction d'importation de plus de 850 produits n'a pas eu l'effet inflationniste annoncé par ces «experts». Il faut bien se rendre à l'évidence qu'au troisième mois de la mise en oeuvre de la loi de finances 2018, «alourdie», disent ses détracteurs, par le financement non conventionnel, la situation du pays est très loin du tableau catastrophique dépeint par les «experts», bien au contraire. Tous les discours sur l'effondrement du système économique et financier du pays ne trouvent aucun début de concrétisation. Force est de reconnaître donc, que l'équipe qui a mis sur pied la riposte au contre-choc pétrolier a réussi sa manoeuvre. Le gouvernement a certes, fait le pari d'une petite hausse des prix de l'or noir, mais c'était cela ou contracter des dettes auprès du FMI ou encore faire de «monstrueuses» coupes dans les budgets sociaux.

Le gouvernement qui a opté pour la voie du financement non conventionnel n'a pas été démenti par le marché pétrolier qui, en retrouvant quelques couleurs, a permis un redressement des principaux indices macroéconomiques, sans passer par la case «rigueur budgétaire». La médication proposée par le gouvernement a certes, une dimension économique, mais son étendue sociale et politique en constitue également un aspect primordial. Pourtant, pas mal d'observateurs exprimaient des doutes quant à la capacité de l'Algérie de répondre à autant de défis, dans une situation de perte brutale de plus de 50% de ses recettes d'hydrocarbures. Tout le monde se souvient en effet de l'affolement des chiffres de l'économie entre 2014 et 2016, où le baril de pétrole a frôlé les 26 dollars.

Il semble que le pari n'a pas été vain et le pays reprend le chemin de l'équilibre financier, de la création d'emplois et du maintien de tout le programme de réalisation de logements, sans remettre en cause le caractère social de l'Etat.

Face à ses succès, qu'on le veuille ou pas, effectifs, les détracteurs du gouvernement alignent des accusations infondées sur une prétendue grave paupérisation de la société, au moment où les voyages touristiques et religieux battent tous les records, de même que le marché de l'automobile qui vit une dynamique impossible à imaginer dans l'ensemble des pays d'Afrique. C'est dire que l'Algérien conserve son pouvoir d'achat, malgré le glissement du dinar. La classe moyenne, moteur de la croissance, continue à consommer et donne un véritable «plan de charge» aux entreprises nationales. Ces dernières ont, faut-il le rappeler, réussi à substituer les produits importés et recrutent de la main-d'oeuvre locale. Cette stabilité sociale qu'expriment les Algériens, à travers une attitude de défiance vis-à-vis de toutes les tentatives de grèves générales au motif d'une chute du niveau de vie de la population, renseigne sur le succès d'un gouvernement qui a su traverser la «bourrasque politique», renforcé par une compréhension de la société qui n'a pas donné crédit aux détracteurs du gouvernement. Et pour cause, on avait annoncé une rentrée sociale chaude, puis un début d'année explosif pour finir par prévoir une détérioration du climat sociopolitique en rapport avec les grèves des enseignants et des médecins résidents. Il n'en a été rien de tout cela.

En fait, dans le bras de fer à distance engagé entre le pouvoir et l'opposition, le premier a su manoeuvrer en gardant la société à ses côtés et la seconde s'est empêtrée dans un discours sans queue ni tête.

A une année de la prochaine échéance électorale, si l'on comparait la scène politique à un court de tennis, on dirait que le pouvoir a remporté le premier Set.