IMPLIQUÉS DANS LE VOL DE 165 TONNES D'ACIER À ANNABA 12 et 3 ans de prison pour 10 accusés

Par Wahida BAHRI -

Pouvoir transporter 165 tonnes d'acier, cela demande une maîtrise des moyens de transport et des techniques de fonctionnement pour l'accomplissement de l'opération, a rapporté le ministère public dans son réquisitoire.

Le tribunal criminel de Annaba a, après avoir reconnu coupables de vol de 165 tonnes d'acier, fonte et déchets de fonte, ainsi que 83 tonnes de tôles d'acier, prononcé des peines de 12 ans et 3 ans de prison ferme à l'encontre des 10 impliqués dans cette affaire qui a défrayé toutes les chroniques. La même instance a blanchi quatre présumés impliqués dans le détournement de milliers de tonnes d'acier, destinées à la vente au noir. La genèse de l'affaire remonte, rappelons-le, à l'an 2014, lorsqu'une enquête avait été diligentée par la Gendarmerie nationale d'El Hadjar, sur la base d'une plainte introduite par un responsable du complexe sidérurgique d'El Hadjar: la disparition, d'importantes quantités d'acier, fonte et déchets de fonte, dans plusieurs unités du complexe. La plainte déposée contre X, a aussitôt mis la machine des investigations sur les rails. L'enquête a abouti à la découverte d'une série de vols bien organisés, ciblant plusieurs unités de l'usine. Le rapport de l'affaire, que L'Expression avait traité dans ces mêmes colonnes, avait fait état de l'implication du responsable de la sécurité dans le complexe. Les tonnes d'acier étaient transférées depuis le complexe, au parc de l'indélicat responsable de la sécurité, aidé, bien entendu, par d'autres lascars.

Arrêtés et présentés devant le magistrat instructeur près le tribunal d'El Hadjar, les 14 présumés accusés avaient été placés sous mandat de dépôt. Comparaissant devant la barre de la cour criminelle, les mis en cause ont été confrontés a une batterie de griefs, ne laissant aucune chance à leurs défenses de plaider l'innocence, encore moins les circonstances atténuantes, car le représentant du ministère public a bien pris soin d'étudier le dossier dans les moindres détails. Ce qui lui a, d'ailleurs, permis de tisser un réquisitoire sans faille, à l'encontre notamment du responsable de la sécurité du complexe et ses proches coaccusés. Ces derniers au nombre de 10 ont été accusés d'association de malfaiteurs, vol et dilapidation de deniers publics, faux et usage de faux (documents commerciaux et administratifs) et négligence de gestion, occasionnant le vol des fonds publics, entre autres accusations, nécessitant la peine de 15 ans de prison, devait requérir le ministère public. Après plus de 15 jours de délibération, 12 ans de réclusion criminelle, est le verdict retenu à l'encontre des 10 principaux accusés, dont la tête pensante le responsable de la sécurité en l'occurrence. Les autres, des agents, accusés de négligence ont été condamnés à 3 ans de prison, pendant que quatre présumés impliqués, ont été innocentés par la justice.