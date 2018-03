NAPEC 2018 540 opérateurs attendus

Par Wahida BAHRI -

L'Algérie sera représentée par le géant pétrolier la Sonatrach et la Sonelgaz.

C'est l'événement majeur, the North Africa Petroleum Exihibition and Conférence ou encore Napec 2018. Cette rencontre sur l'énergie se tiendra, à Oran, à partir d'aujourd'hui. Les professionnels seront aux rendez-vous pour débattre de toutes les problématiques liées à l'énergie et son avenir. Cette rencontre intervient dans une conjoncture marquée par des changements radicaux caractérisant aussi bien la production énergétique, en particulier le pétrole, que les cours de cet or noir connaissant un flottement incroyable. La rencontre d'Oran est placée sous la thématique de «Succès, Défis et Vision».

Autrement dit, les participants, dont plusieurs d'entre eux sont constitués de professionnels dans le domaine de l'énergie saisiront cette opportunité pour réaffirmer leur attachement quant à investir malgré tous les chamboulements du marché pétrolier et énergétique. Le salon d'Oran sera, tel que prévu par les organisateurs, marqué par l'exposition des nouvelles techniques utilisées ou à utiliser dans l'investissement dans l'énergie et du pétrole. Ce sont près de 600 entreprises inscrites pour la participation à la rencontre d'Oran.

L'Algérie sera représentée par le géant pétrolier, la Sonatrach et la Sonelgaz. Ces deux firmes feront dont valoir leurs expériences en s'alignant devant les géants pétroliers mondiaux tels que Total, Petroceltic, Repsol, Statoil, Pertamina, Dragon Oil etc. Aussi, d'autres compagnies, gravitant autour du secteur des hydrocarbures et pétrole y prennent part. Il s'agit entre autres de Siemens, Hbge, Nps; Oman National Petroleum, Oil Serv, Welttec, Drilliscan, Nabors. Pour les organisateurs, le défi est à relever malgré toutes les contraintes. D'ailleurs, l'on table sur près de 30 000 visiteurs devant arpenter les différentes stands du grand salon des exhibitions du Centre des conventions d'Oran. En plus de l'exposition, le Napec d'Oran prévoit plusieurs conférences débats dans lesquelles plusieurs communications seront données par des spécialistes.

Ceux-ci, abordant les sujets d'actualité énergétique, passeront au peigne fin tout le journal lié au secteur des hydrocarbures aussi bien à la scène locale qu'au plateau international.

Les intervenants tiendront compte de toutes les inquiétudes et les préoccupations énergétiques. L'Algérie, premier sujet de discussion, abordera son expérience dans le domaine en abordant les difficultés auxquelles elle fait face. Dans ce chapitre bien précis, les intervenants apporteront inéluctablement des solutions à la hauteur de l'événement. «Comment faire profiter l'Algérie des succès de ses partenaires?

Quelles sont les retombées de ces réussites sur le contexte algérien? Quels sont les défis à relever afin de faire durer ces succès? Quels sont les éléments clés susceptibles de relever ces défis, voire de les surpasser? Ce sont toutes ces questions pour lesquelles les intervenants répondront.

L'actualité internationale ainsi que les éléments la marquant ne dominent pas la rencontre tant que les débats de celle-ci seront également ouverts sur la question locale dont son volet lié au gaz, la satisfaction de la demande, croissante, locale. Les spécialistes sont attendus pour briser le tabou lié à l'exploitation du gaz de schiste. C'est donc un point crucial du Napec d'Oran, d'autant que plusieurs associations environnementales s'indignent et contestent un tel investissement. L'actualité nord-africaine sera au menu.

La rencontre d'Oran lui consacre un chapitre entier à commencer par la promotion du secteur minier, les défis à relever et les opportunités à saisir en investissant dans un tel créneau tout en prenant en compte les enjeux de taille marquant l'investissement. Napec 2018, ce carrefour de réflexion et de libre expression, abordera également la lancinante problématique liée à l'avenir de l'investissement dans les hydrocarbures, mais également celui (l'avenir, ndlr) de l'instance le régulant, l'Organisation des pays exportateurs du pétrole. Où va le marché mondial des hydrocarbures?, «Quel sera le devenir du rôle de l'Opep dans le marché des hydrocarbures et les «Retombées sur la zone de l'Afrique du Nord? Ce sont là justement les enjeux principaux à évoquer par la rencontre de la capitale de l'Ouest, Oran. Napec est le plus grand salon professionnel international de l'industrie pétrolière et gazière en Afrique, dédié au marché de l'Afrique du Nord, Consacré aux activités de l'Upstream, le Midstream et le Downstream et tous les fournisseurs de produits, services et technologies qui gravitent autour de l'activité pétrolière et gazière. Un mélange unique de 540 opérateurs, sociétés de technologies et de services venant de 40 pays, représentés par plus de 520 délégués et plus de 125 conférenciers.