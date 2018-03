INSISTANT SUR L'OBLIGATION DE PARER AUX «SITUATIONS DE TENSIONS ET DE PARTI PRIS» Bouteflika persiste et signe

Expressément, le chef de l'Etat explique que l'amélioration de la situation à tous les niveaux, revendiquée aujourd'hui par le citoyen, ne peut lui être octroyée qu'après la poursuite de la croissance du pays.

Encore une fois et en moins d'une semaine, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, met l'accent sur l'importance de faire prévaloir les intérêts suprêmes du pays au-dessus de tout autre considération. «Il est primordial que l'esprit positif, qui fait prévaloir les intérêts suprêmes du pays au-dessus de tout autre considération, doit demeurer le leitmotiv et le levier des différentes forces actives du pays», a déclaré hier le premier magistrat du pays, dans un message à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'avocat.

Le 19 Mars dernier et à l'occasion de la célébration de la fête de la Victoire, le président Bouteflika a appelé tous les Algériens à contribuer au mouvement démocratique pluraliste dans le pays en indiquant que «la scène politique doit connaître une diversité, une confrontation de programmes et une course au pouvoir, cependant il est du devoir de tout un chacun de contribuer à ce mouvement démocratique pluraliste en plaçant l'Algérie et les intérêts suprêmes de son peuple au-dessus de tout autre considération». Si le chef de l'Etat a décidé de se répéter sur la préservation des intérêts du peuple et de la nation, cela n'est pas fortuit.

Une répétition sert à marteler une idée, à insuffler de l'énergie et à marquer les esprits. Et c'est sûrement ce que vise le chef de l'Etat. Il se répète afin de rappeler à l'ensemble des Algériens qu'ils soient hommes politiques, opérateurs économiques, leaders de mouvements syndicaux, représentants de la société civile ou simples citoyens, l'importance de préserver la stabilité du pays en lui garantissant la cohésion sociale et l'unité nationale. L'appel du président Bouteflika est d'autant plus important que le pays est secoué, depuis des mois, par des mouvements de grève qui ont paralysé des secteurs vitaux. En effet, la grève dans le secteur de l'éducation qui a duré plus d'un mois, a eu des conséquences très négatives sur le cursus scolaire des élèves et la menace brandie, de nouveau, par un syndicat du secteur, le Cnapeste pour ne pas le nommer, se révèle un péril constant et permanent qui plane au-dessus des «têtes», telle une épée de Damoclès. Quant au pourrissement qui a gagné la grève des médecins résidents, il ne peut s'expliquer que par l'absence de discernement, de maturité et de modération syndicale. Dans les deux mouvements de protestation, les représentants des grévistes ne semblent nullement prendre en considération les réalités économiques et sociales du pays, en cette délicate période de crise économique. Et à ce propos, le chef de l'Etat va répondre clairement en disant «il importe que tout un chacun comprenne que réunir les meilleures conditions de vie pour le citoyen et améliorer sa situation à tous les niveaux, implique la poursuite du développement, et que c'est là un pari tout aussi important, voire le plus important, que d'autres».

Expressément donc, le chef de l'Etat explique que l'amélioration revendiquée aujourd'hui, ne peut être octroyée au citoyen qu'après la poursuite de la croissance du pays. Il l'appelle à intensifier ses efforts et à se doter d'énergie positive pour parvenir à poursuivre le processus de développement et de progrès.

La synergie entre l'essor d'un pays et sa stabilité n'étant plus à démontrer, le président a jugé donc important d'appeler à la préservation de la cohésion sociale et de l'unité nationale et à l'atténuation des situations de tensions et de partis pris «qui sont nuisibles au consensus».

A bien voir, le discours de Abdelaziz Bouteflika, adressé hier aux Robes noires, semble compléter celui de la fête de la Victoire.

Ainsi après avoir appelé à une «course au pouvoir» propre et crédible basée sur une confrontation des programmes, le président Bouteflika appelle à l'instauration d'un climat serein qui doit être conforté par la cohésion et l'unité sociales. C'est ce qui permettra à l'Algérie d'aller de l'avant. Sans s'étaler, Abdelaziz Bouteflika a fait allusion, dans son message, aux enjeux de la conjoncture économique et à la recrudescence des menaces sécuritaires aux frontières de l'Algérie. Des réalités rappelées par le chef de l'Etat afin d'appuyer son appel à la cohésion et à la préservation des intérêts suprêmes de l'Algérie.