ELLE A DÉNONCÉ L'AUSTÉRITÉ ET LA SITUATION D'APPAUVRISSEMENT DE LA SOCIÉTÉ Hanoune appelle à "la mobilisation populaire"

Par Hocine NEFFAH -

La secrétaire générale du PT

Elle a estimé que la «très grave crise» qui secoue le pays est la conséquence d'un choix économique et politique «antisocial».

La secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune, a animé, hier, au siège de son parti, un point de presse dans le cadre des rencontres périodiques avec les structures de sa formation.

C'est le cas de la réunion qui a rassemblé les membres du bureau de la wilaya d'Alger pour «débattre des questions organiques et le fonctionnement interne du Parti des travailleurs et faire le bilan des activités organiques et l'assainissement financier après les deux joutes électorales de l'année écoulée», a asséné la patronne du PT.

Comme à l'accoutumée, Louisa Hanoune avance doucement dans ses interventions pour aboutir à la situation politique générale qui prévaut sur la scène nationale. La secrétaire générale du Parti des travailleurs a indiqué que «cette réunion s'inscrit dans le sillage de la dynamique interne qu'est en train de connaître le Parti des travailleurs après le lancement de la campagne de signature d'une pétition qui sera envoyée au président de la République dans la perspective de convoquer une élection d'une constituante», a expliqué Louisa Hanoune.

Elle a expliqué que cette «dynamique interne» a été corroborée par des rencontres régionales et des assemblées générales pour «analyser la situation du pays sur le plan politique depuis l'année 2015 où le rouleau compresseur contre les acquis sociaux et l'économie nationale avait débuté jusqu'à son aboutissement avec une expression des plus sauvages à travers l'adoption de la loi de finance 2018», a souligné la secrétaire générale du Parti des travailleurs.

Après avoir fait son réquisitoire comme d'habitude en s'attaquant au gouvernement sur les questions qui ont trait au changement de cap sur le plan économique et ses retombées sur le plan social et sur les entreprises, Louisa Hanoune n'a pas hésité à dénoncer «la politique d'austérité préconisée comme mesure par le système en place ciblant les couches larges de la société constituées de travailleurs, fonctionnaires et la jeunesse», et d'ajouter que «ces mesures d'austérité et d'appauvrissement ont ciblé aussi la classe moyenne constituée de médecins, ingénieurs et autres professions, c'est un signe très alarmant qui risque de mener vers une explosion sociale qui emportera tout le pays», a martelé Louisa Hanoune.

Pour étayer sa conception et sa lecture quant à ce qu'elle qualifie comme «une très grave crise» qui secoue le pays à cause d'un choix économique et politique «antisocial» et «antipopulaire», la secrétaire générale du PT a jugé utile de rappeler que «notre parti vient d'asseoir des mécanismes de la mobilisation populaire constituée de nos jeunes appartenant à la coordination nationale de l'organisation de la jeunesse pour la révolution. La coordination s'est attelée à faire le bilan de la situation des étudiants à l'université au niveau national, et d'exiger le retrait du système d'enseignement actuel 'LMD'' qui a prouvé son obsolescence et revenir à l'enseignement classique qui a fait ses preuves et a donné des résultats palpables», a mentionné la première responsable du PT.

Pour Louisa Hanoune «la contestation est en train de prendre de l'ampleur», le front social «s'embrase et s'exprime à travers une misère et une pauvreté sociales insoutenables», c'est ce qui fait selon Hanoune que le PT a décidé de «choisir le mot d'ordre central celui de la mobilisation populaire» pour dénoncer «la politique antisociale et d'appauvrissement et de précarisation des couches larges de la société», a indiqué la secrétaire générale du PT.

Dans un autre registre, Louisa Hanoune dénonce la criminalisation du droit de grève en soulignant que «la grève est un droit reconnu par la Constitution du pays. Nous soutenons les grèves des syndicats qui luttent pour l'amélioration de leurs conditions socioprofessionnelles et nous condamnons fermement le chantage exercé contre eux», et d'ajouter que «nous n'interférons pas dans l'activité des syndicats, mais nous sommes avec eux, nous les soutenons et nous les aidons politiquement en entamant des contacts avec les politiques et l'Exécutif pour trouver des solutions à leurs revendications légitimes», a rétorqué Louisa Hanoune, la première responsable du Parti des travailleurs.