L'ANP EXPLOITE DES RENSEIGNEMENTS VÉRIFIÉS Un arsenal de guerre découvert à Bordj Badji Mokhtar

Par Ikram GHIOUA -

C'est pratiquement tous les jours que l'ANP enregistre des résultats conséquents.

L'Armée nationale populaire poursuit ses investigations dans le cadre de la lutte antiterroriste avec beaucoup d'engagement et de détermination. Dans une récente opération, l'ANP a découvert un véritable arsenal de guerre au sud. Cette opération n'est certainement pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un travail sérieux et rigoureux. Dans ce contexte, le ministère de la Défense nationale a dans un communiqué transmis à notre rédaction souligné que «dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières, et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert, hier, près de la bande frontalière, à Bordj Badji Mokhtar, commandement de la 6e Région militaire, une cache contenant une importante quantité d'armes, 24 pièces en tout et un lot considérable de munitions».

Le MDN ne manquera pas de communiquer les détails de cet arsenal composé selon toujours la même source de, quatre fusils-mitrailleurs de type FM, huit pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, trois fusils-mitrailleurs de type PKT, un fusil mitrailleur de type FM.DP, un pistolet-mitrailleur de type G-3, trois fusils semi-automatiques de type Simonov, quatre fusils à répétition. Munitions et autres pièces, 15 chargeurs de munitions pour pistolet Kalachnikov, 48 obus pour mortier de 40 et 80 mm, une roquette RPG7, six grenades». Le MDN précise également que lors de cette opération, l'ANP a découvert «une importante quantité de munitions s'élevant à 3 224 balles et différentes charges explosives pour mortier, des équipements topographiques et un lot de pièces de rechange pour armes à feu». Cette opération, ajoute le MDN, «vient s'ajouter à l'ensemble des résultats concrétisés sur le terrain, réitère la grande vigilance et la ferme détermination des éléments de l'Armée nationale populaire à préserver la sécurité du pays, et sa stabilité». C'est pratiquement tous les jours que l'ANP enregistre des résultats conséquents, aussi bien dans la lutte antiterroriste, que dans la lutte contre la criminalité organisée du trafic de drogue et la contrebande. Dans ce contexte justement, des détachements de l'Armée nationale populaire ont déjoué, le 22 mars dernier, à Souk-Ahras, Tébessa et El-Tarf, commandement de la 5e Région militaire des tentatives de contrebande de 5199 litres de carburant, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, indique le MDN à Tamanrasset, un contrebandier et ont saisi un véhicule tout-terrain et des équipements d'orpaillage, alors que 698 unités de différentes boissons ont été saisies à Mostaganem deuxième R. M. La même source ajoute que par ailleurs, les GGF ont intercepté 194 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen, Tindouf et Ouargla. C'est en somme les défis qu'affrontent les forces de l'ANP et la Gendarmerie nationale chaque jour. Sans répit ces derniers investissent le terrain pour réduire le champ de manoeuvres des criminels et occupent l'espace pour contrecarrer toute tentative de menaces pouvant nuire à l'Algérie.