IL A FAIT UNE PROPOSITION D'AMENDEMENT DE LOI SUR LA RETRAITE Le MSP réclame plus de souplesse

Par Nadia BENAKLI -

La proposition du MSP sera-t-elle retenue?

Le MSP réclame plus de souplesse

Il revient à la charge une année après son adoption. Le Mouvement de la société pour la paix (MSP) a transmis un projet d'amendement de loi sur la retraite au bureau de l'APN. «Nous avons considéré qu'il y avait des contradictions dans cette loi, et comme le règlement nous autorise de revoir la loi une année après son adoption, nous avons jugé utile de faire cet amendement», a déclaré Naâmane Laouer, ex-député et membre du conseil consultatif qui a travaillé lors du dernier mandat sur ce sujet. Que propose cet amendement?

Le chef du groupe parlementaire du MSP, Nacer Hamdadouche explique qu'il s'agit du droit de départ à la retraite sans l'obligation des deux conditions, à savoir l'âge de 60 ans et les 32 ans de service.

«Le départ à la retraite doit être accordé soit sur la base des années de cotisations soit sur l'âge, pas les deux en même temps», a-t-il clarifié en estimant que la loi ne consacre pas l'équité. Il cite à titre d'exemple que la personne qui a fait ses 32 ans de service alors qu'elle n'a pas atteint l'âge de la retraite ne peut pas bénéficier de plus de couverture de la sécurité sociale en continuant à travailler encore quelques années. «Celui qui travaille moins a droit à moins de 80% ce qui est tout à fait normal mais celui qui a cotisé pendant 40 ans ne peut pas bénéficier de plus de 80% de couverture lors de sa retraite», a soutenu de son côté Naâmane Laouer, ex-député du MSP qui a travaillé sur ce dossier. Le MSP demande également à prendre en considération la particularité de la région du Sud notamment dans les promotions.

La proposition du MSP sera-t-elle retenue? Selon le chef du groupe parlementaire, le bureau de l'APN n'a donné aucune réponse jusqu'à présent. «Cela fait presque un mois depuis que nous avons déposé le projet d'amendement», a tenu à affirmer notre interlocuteur en guise de précision. Selon lui, sur le plan de la forme, le projet a été signé par plus de 20 députés du parti.

Or, cette proposition risque d'être rejetée aussitôt. Le bureau de l'APN n'a même pas fait acte du dépôt du projet d'amendement par le MSP dans ses communiqués publiés à l'issue de chaque réunion. Pourtant, le parti de Abderazzak Makri est bien représenté au sein de l'état-major de l'APN par l'ex-ministre de la Pêche, Smaïl Mimoun qui occupe le poste de vice-président. Les partis de la coalition ne vont pas cautionner la démarche du MSP. «Nous avons soutenu le projet lors de son adoption l'année dernière, il n'est pas question de revenir sur ce point», a soutenu un chef du groupe parlementaire d'un parti de la coalition. Il y a lieu de rappeler que le projet de loi sur la retraite a été vivement contesté par le monde des travailleurs. Des mouvements de contestation ont été observés à travers les différents secteurs privés et publics en allant jusqu'à interpeller le gouvernement, mais en vain. L'âge de la retraite est maintenu à 60 ans. Il ne faut pas perdre de vue que c'est grâce à l'intervention du président de la République qui a reporté son application jusqu'à 2019, que la tension a baissé au sein du front social. Cette loi qui met fin à la retraite anticipée, considérée comme un acquis par les travailleurs, a provoqué une véritable hémorragie au sein des secteurs de la santé et de l'éducation. Des départs en force ont sérieusement vidé les structures de santé et les établissements scolaires.

Ce sujet sensible peut à tout moment enflammer le front social surtout que la commission chargée de définir les métiers pénibles n'a pas encore rendu publique sa liste attendue sur un pied ferme.