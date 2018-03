INTEMPÉRIES À TIZI OUZOU 33.000 foyers sans électricité

Par Aomar MOHELLEBI -

On déplore un important glissement de terrain dans la commune d'Azazga, qui a nécessité une grande mobilisation des services de la Protection civile.

Pas moins de 33.000 foyers de la wilaya de Tizi Ouzou sont demeurés sans courant électrique depuis la soirée de samedi dernier jusqu'à hier, à la mi-journée. Dans une partie de la wilaya de Tizi Ouzou, l'électricité a été rétablie entièrement hier, à midi, alors que les travaux se poursuivaient encore, de manière acharnée, pour toucher les dizaines d'autres villages plongés dans le noir à cause des violentes intempéries des deux derniers jours mais surtout de celles de la nuit de samedi à dimanche. Plus 53 millimètres de pluie se sont abattus dans la wilaya de Tizi Ouzou rien que de samedi à 20 h jusqu'à 6 heures du matin. En outre, des vents extrêmement violents de 60 km/heure ont causé dans leur sillage de nombreux dégâts.

Les éléments de la Protection civile ont dû se retrousser les manches durant ces dernières 48 heures, malgré les conditions climatiques difficiles afin de dégager les routes, notamment des arbres (principalement des eucalyptus) qui ont été déracinés par les vents ainsi que pour secourir des dizaines de familles dont les maisons ont été, soit infiltrées par les eaux ou bien carrément inondées. Concernant les coupures d'électricité, elles ont concerné notamment les villages situés dans les communes de Ouaguenoun, Iferhounène, Mkira, Frikat, Aït Aïssa Mimoun, Fréha, Maâtkas Souk El Thenine, Ouadhias, Agouni Gueghrane, Sidi Naâmane ainsi que quelques quartiers de la commune de Tizi Ouzou comme Boukhalfa et Oued Falli. En plus du personnel spécialisé dans ce genre d'interventions au niveau de la Sonelgaz, cette société a aussi fait appel à des entreprises privées pour lui prêter main forte car l'ampleur des dégâts est importante, notamment la multiplication du nombre de fils électriques endommagés par le vent, également à cause des difficultés rencontrées par les concernés pour effectuer les réparations car les conditions climatiques étaient encore loin de faciliter leur tâche. En outre, compte tenu de cette situation, qui nécessite la mobilisation permanente de ses services, la direction de la Sonelgaz de la wilaya de Tizi Ouzou a mis en place, hier, une cellule de crise afin de superviser toutes les opérations de rétablissement du courant électrique ainsi que d'être à l'écoute des citoyens des 67 communes de Tizi Ouzou qui rencontreraient ce genre de problèmes en ces journées exceptionnelles.

Les éléments de la Protection civile et ceux de la direction de wilaya des travaux publics étaient également sur le qui-vive, surtout durant les dernières 48 heures. De nombreuses routes, même celles non concernées par la neige, étaient bloquées à la circulation, notamment la RN 12 de Tizi Ouzou à Azazaga et la RN 72, au niveau du lieu communément appelé le «Pont de Bougie», menant de la ville de Tizi Ouzou à Ouaguenoun, plus particulièrement dans la localité de Timizart Loghbar.

Les chaussées ont été envahies par toutes sortes de détritus ainsi que par d'immenses étendues d'eau et la stagnation de cette dernière qui rendaient le déplacement des véhicules extrêmement lent et dangereux. On déplore également un important glissement de terrain dans la commune d'Azazga qui a nécessité une grande mobilisation des services de la Protection civile de cette daïra. Ce glissement de terrain a été occasionné par des travaux de terrassement qui ont coïncidé avec les fortes chutes de pluie. On signale aussi des dégâts, mais sans gravité, au niveau de la RN 12 dans la commune de Tadmaït, sur la route d'Alger ainsi qu'au niveau du chemin de wilaya numéro 128 reliant le chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou au chef-lieu de la daïra de Boghni, au sud de la wilaya. Au niveau de ce chemin, on a enregistré des éboulements. Notons que, concernant les routes qui étaient fermées par les chutes de neige, elles sont toutes été rouvertes à la circulation grâce à l'intervention des services de la Protection civile et de ceux de la direction des travaux publics.

Hier dimanche, seules deux routes étaient encore bloquées par la neige. Il s'agit de celles qui traversent deux cols: de Tizi Nkouilal et de Tirourda, reliant les wilayas de Tizi Ouzou et Bouira.