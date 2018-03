SELON UN COMMUNIQUÉ D'AFRICOM Des frappes américaines à 400 km des frontières algériennes

Par Ikram GHIOUA -

Dans un raid mené par l'armée américaine en Libye, non loin des frontières algériennes deux terroristes, qualifiés de responsables ont été abattus, rapporte l'agence de presse Reuters citant le Commandement des États-Unis pour l'Afrique. L'information avait été reliée la veille par des médias libyens qui citent comme source le porte-parole du chef du gouvernement libyen d'union nationale (GNA). L'intervention des forces américaine, comme rapportent les mêmes sources a eu lieu à midi au niveau d'un quartier connu sous l'appellation d'El Fourssen, situé dans la ville de Oubari dont la position n'est pas loin des frontières algériennes soit au sud-ouest de la Libye. Il a été précisé que «le gouvernement d'entente libyen a été favorable à cette frappe», indique un communiqué d'Africom qui ajoute qu'aucun civil n'a été tué lors de cette opération. Néanmoins, la ville est située à seulement 400 km à vol d'oiseau de la ville de Djanet. Les Américains ont multiplié leurs frappes depuis l'installation des nouveaux responsables à la Maison-Blanche. La presse américaine parle d'au moins huit frappes, cependant seulement deux ont été déclarées. Les Américains usent généralement pour ce genre d'opération de drone de type MQ-9 Reaper dont la base est située en Italie. Quelles conséquences pour l'Algérie? Le risque est majeur, selon des sources très au fait du dossier. Ces opérations vont inciter les groupes terroristes, qui sont d'ailleurs de plus en plus nombreux à trouver refuge en avançant vers les frontières algériennes. La menace des infiltrations ne sera pas sans suite. Contre cette influence, l'Algérie avait déjà pris ses dispositions en mettant en place une stratégie de prévention, laquelle est réadaptée pour répondre à la conjoncture actuelle prenant compte des nouvelles donnes. Les frontières sont gelées depuis plusieurs années, sauf pour des cas d'extrême urgence ou humanitaires. Plusieurs postes de surveillance ont été dressés déjà depuis 2011 et certaines zones sont déclarées militaires. Les forces héliportées sont mobilisées en continu, ce qui laisse croire que les différentes opérations d'infiltrations tentées dans la région ont échoué grâce à la vigilance de l'Armée nationale populaire qui a également su contrecarrer avec professionnalisme l'acheminement d'arsenal de guerre, comme ce fut le cas en ce 24 mars à Bordj Badji Mokhtar. L'Algérie qui par son principe de non-ingérence dans les affaires internes des autres pays, continue de refuser d'agir au-delà de ses frontières.

Mais ces interventions étrangères dans des pays voisins risquent de l'inquiéter, surtout que dans un contexte sécuritaire tendu marqué par de nombreux défis, des menaces visent sa sécurité, dont la présence militaire étrangère surtout que l'Afrique est devenue un enjeu militaire stratégique pour les Occidentaux, à leur tête les USA. Ce pays qui compte débarrasser le monde d'un monstre qu'il a créé n'a pas manqué d'ailleurs d'indiquer que son pays oeuvre pour le développement des capacités antiterroristes et sécuritaires des frontières tunisiennes.