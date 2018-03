DANS LE SILLAGE DES RENCONTRES AVEC LA MINISTRE DE L'ÉDUCATION Neuf syndicats reçus par Benghebrit

Par Massiva ZEHRAOUI -

Nouria Benghebrit s'est entretenue samedi dernier avec les différents syndicats autonomes relevant de son champ de compétence.

Au moment où le Cnapeste se prononce pour un nouveau débrayage, la ministre de l'Education nationale poursuit ses réunions avec les partenaires sociaux. Nouria Benghebrit s'est entretenue samedi dernier avec les différents syndicats autonomes relevant de son champ de compétence.

Ainsi la responsable a répondu à la demande de ces syndicats quant à une rencontre pour débattre de différents points concernant leurs revendications. Les syndicalistes de L'Unpef, du Satef, du Snapest, du Cla ou encore du Snapap ont pu, lors de cette entrevue, exposer leurs revendications principales dans le but de clarifier certains points. «Cette réunion a été l'occasion pour nous de mettre en exergue le fait que certaines de nos doléances soient restées sans suite», nous a fait part hier, Meziane Meriane, président du Syndicat national autonome des professeurs de l'enseignement secondaire et technique (Snapest). Il a souligné que l'issue de celle-ci a été relativement satisfaisante, avançant qu'«une nouvelle séance de travail a pu être programmée pour le 3 avril prochain». Meziane Meriane poursuit en expliquant que cela permettrait de prendre lien avec les dossiers en suspens depuis un bout de temps aujourd'hui. Le syndicaliste a affirmé par ailleurs que les discussions ont principalement tourné autour de cette problématique et qu'il n'a pas été question d'évoquer le sujet de grève ou autre. Meziane Meriane reste d'autre part, optimiste, quant à une prise en charge par les autorités compétentes, de leurs doléances. Il expliquera dans ce sens que des efforts sont de toute évidence consentis afin de réaliser cela. Toutefois, soutient-il, des actions doivent à tout prix suivre, et ce, en mettant de manière concrète et efficace les engagements préalablement pris par la tutelle. De son côté, le ministère de l'Education nationale a rappelé dans un communiqué, qu'il continuera de privilégier le dialogue et de négocier avec les partenaires sociaux. La même source a rappelé «la nécessité de veiller au respect de la charte de déontologie du secteur et de s'attacher à l'objectif commun de la communauté de l'éducation, à savoir parvenir à une école de qualité». Cette rencontre avec les neuf syndicats a été scindée en deux séances. Il a été notamment question de procéder à «l'examen des préparations pour la rentrée du troisième trimestre de l'année scolaire en cours 2017-2018, outre la consultation lancée par le ministère de l'Education nationale concernant la date du déroulement des examens du baccalauréat ainsi que l'évaluation de l'application de la charte de déontologie du secteur de l'Education nationale. Il est également signalé que d'autres points ont été évoqués, à l'instar de «l'organisation d'une journée parlementaire sur la référence nationale et de l'évaluation par le ministère de l'Education nationale», mais encore «la poursuite du travail des commissions oeuvrant sur les dossiers suivants: les statuts, la fixation des quotas pédagogiques à la promotion, les oeuvres sociales» en plus de «l'examen et l'enrichissement des projets des résolutions relatives aux différents conseils au niveau des établissements de l'éducation dans le cadre d'une commission mixte et la constitution d'un groupe de travail chargé de proposer des thèmes de formation au profit des syndicalistes en coopération avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale».