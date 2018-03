PRÉPARATION DE LA SAISON ESTIVALE 2018 Les wilayas de l'Est mettent les bouchées doubles

Par Wahida BAHRI -

La saison estivale se prépare dès maintenant

Le ministère de l'Intérieur entend parer à tous les dysfonctionnements et points noirs en perspective de la saison estivale 2018.

Les travaux de cette rencontre régionale, organisée hier, à l'hôtel Sabri, en présence des quatre wilayas côtières, Annaba, Béjaïa, Jijel, Skikda et El Tarf, ainsi que des représentants du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales, organisateur de ce regroupement, ont eu trait aux préparatifs retenus pour la saison estivale 2018. Ainsi, dans le cadre des orientations-cadres du département de Nouredine Bedoui, les directeurs du tourisme des wilayas de la façade maritime est du pays ont, chacun, présenté le programme des mesures prises en fonction des recommandations et instructions, émanant du ministre de l'Intérieur, lors de la rencontre organisée en 2016.

Les volets liés aux préparations ainsi que les dysfonctionnements ont été soulevés et ont fait objet d'interventions des représentants respectifs des ministères de l'Intérieur et du Tourisme. Néanmoins, les représentants des wilayas participantes ont focalisé leurs efforts sur les principaux aspects, pour la réussite de la saison estivale, dont la sécurité des estivants, la mise en conformité des structures d'accueil, la gratuité d'accès aux plages, l'hygiène de l'environnement et des plages, entre autres points faisant l'objet de débats de cette rencontre régionale.

Depuis Annaba et El Tarf jusqu'à Béjaïa en passant par Skikda et Jijel, les participants, les directeurs du tourisme en l'occurrence, ont, outre leurs bilans de la saison estivale 2016, qualifié de moyens, ont, d'ores et déjà amorcé la préparation de la saison estivale 2018, sous ses différents aspects. En somme, les acteurs concernés par la mise en application du programme du ministère de l'Intérieur, reconnaissant la présence de quelques insuffisances dans quelques secteurs, la mobilisation générale, tous secteurs confondus, fera en sorte que les segments phares, pour une saison estivale prometteuse, seront en pole position.

D'où la prise en charge de tous les points noirs pouvant entraver le bon déroulement de la saison estivale. Il a été fait, lors des différentes interventions, état de la mobilisation des différentes directions: du commerce pour contrôler et prévenir des pandémies liées à la consommation de produits avariés ou infectés. Sont impliqués dans ce programme: la Protection civile, les services de sécurité, police et gendarmerie, l'ADE, l'Adtp, environnement et les APC, où, tout un chacun dans son domaine, sera mobilisé pour assurer une prestation de service aux estivants et aux visiteurs, dans ces wilayas, à vocation touristique par excellence. La wilaya de Annaba a servi d'exemple pour les deux représentants du gouvernement, dont Lamia Boudarouia, sous-directrice chargée du dossier de la saison estivale, au niveau du département de Mermouri, Celle-ci a interpellé les services des gardes-côtes de Annaba sur le danger des Jet-Ski. Le représentant de ce corps paramilitaire, en réponse, fera savoir que pour la saison estivale 2018, tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés, pour contrôler le relief maritime. L'orateur a néanmoins dévoilé une proposition faite aux APC des communes côtières, pour délimiter les zones de baignade, pour éviter les accidents occasionnés par les Jet-Ski. Il a également été proposé la réservation d'un espace d'accostage des moyens.

S'agissant des autorisations d'utilisation de ces moyens de détente maritime, délivrés notamment par une commission, dont les difficultés de sa réunion, il a été souhaité, voire proposé, une décentralisation des décisions d'attribution des autorisations. D'où la proposition d'une commission qui en soit chargée dans chaque wilaya. Par ailleurs, pour assurer une intervention rapide, il a été annoncé la proposition d'un projet d'un numéro bleu spécial gardes-côtes. La représentante du ministère du Tourisme, dans son intervention, a déploré l'anarchie dans les parkings, pour lesquels, elle recommande une uniformisation de tenues et de tickets, spéciale saison estivale. Même constat pour les plaques de signalisation, dont le défaut à interpellé l'oratrice sur l'impérative mise en place de plaques signalant plages et parkings. Evoquant le volet culturel, détente et loisirs, le représentant du ministère de l'Intérieur a, pour sa part, déploré le vide culturel, notamment dans les communes côtières de tout le relief côtier des 14 wilayas, hormis quelques-unes à Alger et à Annaba, où l'activité culturelle est présente durant la saison estivale.

En conclusion, pour la présentation du bilan des préparatifs de la saison estivale 2018, pour la wilaya de Annaba, les choses semblent évoluer dans le bon sens, au vu des instructions et des recommandations du wali de Annaba. Celui-ci, intervenant pour l'occasion, a instruit les différents responsables de sa circonscription, d'oeuvrer pour une saison estivale, à la hauteur de la renommée de cette wilaya. Mohamed Salamani, mise sur une saison d'envergure, pour bien recommander Annaba comme destination touristique par excellence. D'ailleurs, cette rencontre régionale, la troisième du genre, après celle de l'Ouest, du Centre, s'inscrit dans le cadre d'un programme initié par le ministère de l'Intérieur, afin de faire de la saison estivale, la locomotive d'une industrie touristique aux dimensions économiques, locales et nationales importantes.