KHEMIS EL KHECHNA (BOUMERDÈS) Un pont s'effondre sur la route: 3 morts et 1 blessé

Par Walid AÏT SAÏD -

Le pont s'est effondré sur les deux véhicules

Un semi-remorque dérape sur cette route à grande vitesse, finit sa course folle sur une passerelle qui se brise en deux, avant de s'effondrer sur une voiture et un bus.

Un véritable massacre a été évité de justesse hier sur l'autoroute Est-Ouest! Il était presque midi lorsqu'un semi-remorque a dérapé sur cette route à grande vitesse (au niveau de la commune de Khemis El Khechna). Ce camion, qui selon des témoignages, roulait à vive allure a vu sa course infernale freinée par une grande passerelle pour piétons! La violence du choc a fait briser en deux cette passerelle qui s'est effondrée sur deux véhicules qui passaient en dessous au même moment. Il s'agit d'une voiture de tourisme et d'un minibus de transport de voyageurs. Le conducteur du véhicule et le receveur du bus sont morts sur le coup. Le conducteur du minibus lui, a subi un choc grave, il a été transféré aux urgences. Toutefois, il a fallu plusieurs heures aux éléments de la Protection civile pour le sortir de son véhicule qui était presque totalement aplati, pour ne pas aggraver ses blessures. Cependant, même si ce terrible accident a coûté la vie à trois personnes, le pire a été évité. Comme nous le confirme le sous-directeur de l'information et des statistiques à la direction générale de la Protection civile, le lieutenant-colonel Achour Farouk. «Heureusement que le bus en question ne transportait pas de voyageurs sinon cela aurait été un véritable carnage. Car la passerelle a complètement écrasé l'arrière des véhicules», assure ce responsable de la Protection civile. Les images qui ont fait le tour des réseaux sociaux sont en effet des plus choquantes.

Il ne restait pratiquement plus rien de ces deux automobiles. Si ce minibus, qui dispose d'une trentaine de places avait été plein, il aurait été difficile de retrouver des survivants. Le lieutenant-colonel Achour Farouk a tenu à réitérer les appels de la Protection civile aux conducteurs afin qu'ils fassent preuve de prudence et qu'ils évitent les incivilités sur la route. «Particulièrement lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises, comme ces derniers jours», rappelle le lieutenant-colonel Achour. Il faut dire qu'avant ce terrible accident, le week-end dernier, a vu deux personnes trouver la mort sur nos routes. «Six autres ont été blessées dans trois accidents de la circulation survenus au cours des dernières 24 heures dans plusieurs wilayas du pays», ont indiqué les services de la Protection civile dans un communiqué. Les intempéries ont en effet rendu impraticables plusieurs routes qui se sont transformées en véritables patinoires pour certaines et en piscines publiques pour d'autres. Un véritable danger pour les automobilistes qui ne prennent pas conscience du risque. Ils continuent à faire les fous au volant en conduisant à vive allure alors que comme le souligne le lieutenant-colonel Achour Farouk «les conditions météorologiques demandent au conducteur d'adapter rapidement et efficacement sa conduite». «La vitesse est le pire ennemi des automobilistes, qui perdent facilement le contrôle de leur véhicule», conclut-il, non sans insister sur la prudence!