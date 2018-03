LE SNPSSP LE CONSIDÈRE COMME SON ESPACE VITAL SUR LE PLAN REVENDICATIF La "bataille" du service civil

Par Hocine NEFFAH -

Les blouses blanches ne baissent pas les bras

Les concernés se trouvent dans un véritable imbroglio, à cause de cette déclaration du président du Snpssp, qui n'a pas su intervenir dans un timing approprié pour lever les quiproquos et les amalgames.

Le service civil s'invite encore une fois au sein de la corporation des praticiens spécialistes de la santé publique. Mais cette fois, il est autrement abordé, pour ainsi dire, le service civil enflamme la famille médicale et recentre le débat en mettant de l'avant la question de la représentativité en termes de légalité. Dans ce sens, le Syndicat national des praticiens spécialistes de la santé publique (Snpssp), vient de relancer le débat sur le sujet qui «fâche» et qui taraude l'esprit de la tutelle et de la corporation en général. Le docteur Mohamed Yousfi qui n'est que le président du Snpssp sort de son mutisme, après une longue absence sur la scène syndicale, pour «remettre» les pendules à l'heure au sujet du service civil.

Le docteur Yousfi a jeté un pavé dans la mare quant à cette question qui relève strictement de la corporation des médecins spécialistes. C'est-à-dire que la revendication telle qu'elle est portée par les médecins résidents sous la bannière du Collectif autonome des médecins résidents algériens (Camra), ne devait pas être abordée par le ministre de la Santé et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui avec les résidents dont la question selon le président du Snpssp concerne les praticiens spécialistes de la santé publique.

Le président de Snpssp a été catégorique en rappelant que seul son syndicat est dans la position qui lui permet de parler au non des spécialistes sur la question du service civil. Dans le même sillage, le docteur Yousfi a exprimé sa stupéfaction en soulignant que «étonné de ce que le Collectif autonome des médecins résidents algériens (Camra) s'arroge le droit de négocier avec la tutelle sur ce point», et d'ajouter qu'il considère cet agissement de «trompeur» vis-à-vis de l'opinion publique et déplorant que le ministère de la Santé ait accepté d'en discuter avec le Collectif», a martelé le président de Snpssp.

Il y a un vrai bémol à ce niveau de réactions tardives du docteur Yousfi, le président du Syndicat des médecins spécialistes sait parfaitement que la tutelle à travers le ministre de la Santé, Mokhtar Hasbellaoui en l'occurrence, a pris langue avec le Camra depuis plus de 2 mois, en abordant la question épineuse du service civil et autres sujets touchant à la situation socioprofessionnelle et aussi à l'encadrement pédagogique. Dire qu'il est «le seul interlocuteur de la tutelle s'agissant du dossier du service civil, dès lors que ce dernier concerne exclusivement les spécialistes», c'est bien que la règle dans ce domaine soit respectée, mais la situation s'est exacerbée au point où la famille médicale s'est mise en ébullition. Les spécialistes se trouvent dans un véritable imbroglio à cause de cette déclaration du président du Snpssp qui n'a pas su intervenir dans un timing approprié pour lever les quiproquos et les amalgames. Même si la question du service civil appartient comme dossier à traiter aux seuls spécialistes de la santé publique, la situation est tellement grave que ce dossier échappe à la corporation, il fait désormais maintenant partie de la seule sphère officielle, à savoir le ministère de la Santé et de la Réforme hospitalière. La problématique du service civil a été posée avec force et dans un cadre revendicatif de choix par les résidents du Camra qui ont même exprimé le voeu de voir cette mesure annulée et abolie (sic).

La tutelle a répondu favorablement à un dialogue sur les revendications soulevées par le Collectif des médecins résidents, sauf le point qui a trait au service civil était estampillé du sceau de l'irréversibilité de par ce qu'il exprime comme démarche qui implique toute une stratégie nationale de la santé publique. Le service civil s'inscrit dans une logique constituant la matrice des hôpitaux et la notion de l'Etat par rapport à sa politique de santé et la mise en place concrète du principe de l'accès à la santé publique pour tous et dans toutes les régions et endroits à l'échelle nationale. Le service civil a été mis en vigueur il y a de cela plus de 34 ans, c'était un objectif national pour couvrir les besoins des populations habitant des régions lointaines et dans des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux. Certes, aujourd'hui les choses ne sont pas ce qu'elles étaient dans un passé lointain, les conditions de travail ont changé, la démographie galopante aidant, les moyens font défaut et la situation socioprofessionnelle des spécialistes est en deçà des standards et des normes exigés. Il reste à dire que le service civil tel qu'il a existé doit être revu, c'est ce que les pouvoirs publics essayent de mettre en relief pour répondre à ces standards.

D'ailleurs, le ministre de la Santé et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a reconnu que le service civil tel qu'il est géré doit connaître des amendements et un remodelage pour qu'il puisse répondre aux critères et aux normes en mesure de faciliter les spécialistes dans leur exercice médical en créant les conditions socioprofessionnelles qui s'imposent dans le but de permettre à ces derniers de remplir en bonne et due forme leur mission dans le cadre de la santé publique en faveur des populations dans les régions isolées et dans les wilayas les plus reculées du pays.