ALI HAMANI, PRÉSIDENT DE L'APAB, À L'EXPRESSION "La production nationale en arômes est faible"

Par Madjid BERKANE -

L'Expression: Aux dernières nouvelles, le ministère du Commerce a décidé d'autoriser de nouveau l'importation des intrants et des arômes. Comment appréhendez -vous la décision?

Ali Hamani: Nous-mêmes, nous avons entendu parler de cette nouvelle. Cependant, jusqu'à maintenant rien d'officiel ne nous est parvenu. S'il s'avère que c'est une vraie nouvelle, naturellement nous serons contents. Car, c'est nous qui avons demandé d'annuler ladite décision.



Vous avez souligné dans votre appel à l'adresse du gouvernement que faute de revoir cette décision, les Algériens risqueront bien de ne pas se permettre les boissons gazeuses et jus de fruits durant le mois sacré prochain. Peut-on connaître d'autres raisons pour lesquelles vous décriez la décision de l'interdiction des importations?

L'interdiction de l'importation des arômes et intrants nous est vraiment préjudiciable. Outre le fait qu'elle a eu un impact négatif sur nos capacités de production, donc sur nos ventes, elle a mis en danger l'avenir des milliers de travailleurs.

C'est dans le but de préserver les postes de ces derniers que nous nous sommes soulevés et avons interpellé le ministère. Vous n'êtes pas sans savoir que sans la production, le producteur n'a pas besoin de travailleurs.



Le ministre du Commerce affirme qu'il y a une production nationale en arômes et intrants, cependant les producteurs nationaux préfèrent importer ces ingrédients. Est-ce vrai?

Effectivement il y a une production nationale en arômes et intrants, mais cette production est très en deçà des besoins des producteurs nationaux.

Et puis, dans la production des boissons, nous n'avons pas uniquement besoin d'un produit local, mais d'un produit de qualité et surtout diversifié. La production nationale ne répond ni à la qualité ni encore moins aux goûts que recherchent les producteurs.

Ces derniers sont en quête permanente des nouveautés en la matière. Il faut savoir que le consommateur algérien est devenu très exigeant quant à la question de la qualité. Quant aux propos du ministre concernant le gain, je dirai que la recherche du gain est la raison d'être de tout investisseur.



Faute de l'annulation de la décision de l'interdiction des importations, les Algériens vont-ils payer plus cher les limonades et les jus de fruits durant le Ramadhan prochain?

En tant que président de l'Apab, je peux rassurer les Algériens quant à la non- augmentation des prix des boissons durant le Ramadhan.

Mais, je ne peux pas les rassurer quant aux spéculateurs. Ces derniers sont nombreux et il est tout à fait logique qu'ils vont profiter de la diminution de l'offre sur le marché pour procéder à laugmentation des prix.



Vous parlez de la diminution de l'offre, peut-on savoir la part de la production nationale en boissons gazeuses sur le marché?

Les producteurs nationaux arrivent à satisfaire le marché national en boissons à raison de 90%. Les besoins des Algériens en boissons sont de 4, 5 milliards de litres.