DEMANDES DE VISA Les nouvelles procédures pour la France

Par Walid AÏT SAÏD -

Seuls les demandeurs de visas résidant au centre du pays (circonscription consulaire d'Alger) sont concernés par ces nouveaux «process» qui entreront en vigueur à partir du 9 avril prochain.

C'est le 9 avril prochain que VFS Global prendra le relais de TLS Contact au niveau du centre du pays. La collecte des dossiers de demandes de visas pour la France dans la circonscription consulaire d'Alger changera ainsi de main. Dans un communiqué de presse rendu public, hier, le consulat général d'Alger explique ce qui changera avec le nouveau prestataire de service. Ainsi, la grande nouveauté sera le fait que la demande se ferra sur le site France -Visa et non sur le site du prestataire comme s'était le cas avec TLS Contact. «La procédure de dépôt des demandes s'effectue impérativement, pour toutes les catégories de demandeurs, en ligne via l'application France-Visas accessible, 7 jours sur 7 et 24h/24, depuis un ordinateur ou un terminal mobile», informe le consulat. La même source souligne que le respect de cette nouvelle procédure permettra de «présenter, au consulat général, un dossier complet et conforme aux exigences réglementaires pour un traitement efficace et rapide des demandes».



Comment faire la demande?

Mais il est clair que cela permettra surtout d'éviter les fraudes, comme celles qui ont fait «chuter» TLS Contact. Le consulat pourra ainsi «contrôler» toutes les demandes qui seront déposées. Le demandeur devra donc remplir le formulaire de demande en ligne de visa court et long séjour sur le site France-Visa, où il se sera enregistré en ouvrant un compte. Cette démarche accomplie, le demandeur devra alors prendre rendez-vous pour déposer son dossier de demande de visa dans le nouveau centre de VFS Global à Alger. Les demandeurs de visa devront se rendre au centre VFS Global d'Alger, situé Route de Dar El Beida (à côté de la pharmacie centrale) - Zone industrielle de Oued Smar - Alger).



La prise de rendez-vous déjà opérationnelle

L'autre grande nouveauté, l'épineux problème de la prise de rendez-vous. Celle-ci se fera sur le site Web de VFS Global accessible à partir d'un lien depuis le site de France-Visas. Néanmoins, la prise de rendez-vous ne sera pas valide automatiquement, mais après que le demandeur eut payé les frais y afférents auprès d'une agence du Crédit Populaire d'Algérie, soit en ligne, soit par carte bancaire. Cela devra se faire dans un délai ne dépassant pas les 72 h. Ce qui évitera les faux rendez-vous, et surtout permettra de libérer plus rapidement des nouveaux créneaux aux potentiels demandeurs. L'ensemble de la procédure de prise de rendez-vous est détaillée sur le site Internet de VFS Global. Le consulat informe, par ailleurs, que des créneaux de rendez-vous ont d'ores et déjà été ouverts sur le site du nouveau prestataire.