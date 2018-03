BISKRA Il brûle son bébé avec des cigarettes jusqu'à la mort

Il est des parents qui ne méritent par ce titre. Le criminel qui a tué sa fille âgée d'à peine un mois dans la wilaya de Biskra, en la brûlant avec des cigarettes, en fait partie. Le crime a été découvert, selon le rapport des services de sécurité, suite à la plainte qu'a déposée le personnel médical de l'hôpital Bachir Ben Nacer du chef-lieu de la wilaya, en recevant la victime quelques heures avant sa mort. Le personnel médical était stupéfait de découvrir autant de blessures et de traces de torture sur le corps de la fille. Ce père sauvage exerçait, précise le rapport en question, sa torture au vu et au su de son épouse. Cette dernière regardait son nouveau-né se faire violenter sans intervenir, par peur de se voir répudiée, mais aussi par peur de l'agressivité de son époux qui ne manquait jamais une occasion pour la passer à tabac. En les présentant avant-hier par-devant le procureur de la République, le criminel a nié en bloc les accusations qui lui ont été reprochées, tandis que sa femme a fini par tout avouer. En entendant les propos de l'un et de l'autre, le juge a prononcé la peine capitale contre le criminel et une peine de prison de trois ans ferme contre l'épouse pour non-dénonciation et non-assistance à personne en danger.