IMPORTATION DE PRODUITS ALIMENTAIRES Légère baisse de la facture

Par Abdelkrim AMARNI -

La baisse s'élève à 53 millions de dollars, égalant le taux de -3,46%.

Les importations des produits alimentaires ont connu une légère baisse en valeur sur les deux premiers mois de l'année en cours, à l'exception cependant des céréales dont les importations demeurent élevées, ont indiqué les services des douanes. La facture de ces importations a atteint 1,479 milliard de dollars (md/usd) en janvier et février 2018, contre 1,532 md/usd durant la même période de 2017, soit une baisse de 53 millions de dollars (-3,46%), détaille le Centre national de l'information et des statistiques des douanes (Cnis). Les céréales (semoule et farine), qui représentent plus de 36% des importations alimentaires, ont pour leur part grimpé à 542,8 millions de dollars contre 530,6 millions (+2,3%). Une légère hausse à laquelle adhèrent le café et le thé dont les importations ont atteint 54,42 millions de dollars contre 54,38 millions (+0,07%). Le sucre et les sucreries n'ont pas suivi, reculant à 172,86 millions/usd (214,48 millions), en baisse de plus de 41 millions de dollars (-19,41%). Une tendance similaire a été observée pour le lait et les produits laitiers dont la facture s'est élevée à 234,2 millions/dollars en janvier-février 2018 (265 millions), en recul de près de 31 millions de dollars (-11,6%). Les viandes, de leur côté, ont carrément dégringolé en s'établissant à 12,25 millions/usd en janvier-février 2018 (36 millions) de dollars soit -66%. Pour les légumes secs et autres, ils ont baissé à 87,72 millions/usd (91,74 millions) correspondant à 4,4%. En dehors de ces six principaux produits, le reste a été importé pour près de 375 millions usd en janvier et février 2018 (400 millions), ou une baisse de (-6%). Cet allégement est également constaté dans les importations des huiles destinées à l'industrie alimentaire classées dans le «groupe des biens destinés au fonctionnement de l'outil de production». Leur importation a en effet baissé à 140,21 millions de dollars sur les deux premiers mois de 2018 (170,11 millions) en diminution de près de 30 millions/usd (-17,6%). Pour ainsi dire, la facture globale des produits alimentaires et des huiles destinées à l'industrie alimentaire a coûté 1,62 milliard/usd en janvier-février 2018 (1,7 milliard), une baisse qui s'établit à 4,8%. A signaler que de nouveaux mécanismes d'encadrement des importations de marchandises, dont des produits alimentaires, ont été mis en place depuis janvier 2018 afin de réduire le déficit commercial et de promouvoir la production nationale. Pour ce faire, une suspension provisoire d'importation de 851 produits a été décidée. On y dénombre des biens alimentaires (fromages, yaourts et produits lactés, fruits secs, fruits frais (à l'exception de la banane), légumes frais (sauf l'ail), viandes (à l'exception de certaines catégories), ainsi que de nombreux autres produits, notamment les friandises. Il a été procédé également à l'élargissement de la liste des marchandises soumises à la taxe intérieure de consommation (TIC) au taux de 30% pour certains produits. Les droits de douane pour certains produits dont les compléments alimentaires, sodas, eaux minérales et autres boissons...ont été relevés.