APRÈS LES DERNIÈRES DÉCLARATIONS DE ALI FERKOUS Mohamed Aïssa promet de sévir

Par Hasna YACOUB -

Les dernières déclarations de Ali Ferkous, le serviteur des wahhabites, continuent de susciter des remous. Hier et à partir de Relizane, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs a tenu à mettre le holà à tous ceux qui s'attaquent ouvertement aux fondements du progrès socioculturel et politique en Algérie. Sa déclaration a été tranchante: «l'État va faire face aux idées sectaires qui tentent de diviser la société» a affirmé Mohamed Aïssa avant de poursuivre encore que l'État va se charger de faire face à «ces pensées déviantes» et que «la loi sera appliquée sur leurs auteurs». Le ministre a déclaré que ces pratiques «ne seront pas ignorées, comme cela se passait auparavant», soutenant qu'elles seront combattues avant que «ces idées ne s'enracinent dans la tête de nos enfants, dans les écoles, les mosquées et les universités. Et pour qu'elles ne soient pas la cause qui fera couler le sang des Algériens». Pour rappel, Ali Ferkous a qualifié tous les mouvements de protestation, de grève et de manifestation ainsi que la défense des droits de l'homme, des droits des femmes, la démocratie, d'innovation sans aucun rapport avec la communauté de la Sunna et du consensus, et même comme ennemis de la foi musulmane. Les «vérités» de Ferkous qui s'est autoproclamé détenteur de la volonté divine, ont provoqué une levée de boucliers, y compris au sein de son propre camp, islamiste. Ainsi, l'association des Ouléma, les partis islamistes et beaucoup d'autres acteurs de la scène politique et sociale ont appelé à dénoncer les idées répandues par Ali Ferkous demandant à l'Etat de mettre un terme aux agissements de cet agitateur.