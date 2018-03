SUITE À LA POLÉMIQUE SUR LES DÉCLARATIONS DE MIHOUBI Le RND tire sur les islamistes

Par Nadia BENAKLI -

Aïn el Fouara est un monument purement culturel

La déclaration du chef du groupe parlementaire du RND rappelle aux islamistes leur responsabilité dans la tragédie qu'a connue le pays.

La polémique risque d'enfler. Entre les islamistes et le député du RND, c'est le clash. Le chef du groupe parlementaire du RND, Belkacem Belabas, est revenu hier à la charge pour répondre aux islamistes. Lors des débats sur le projet de loi relatif aux activités commerciales, le porte-parole du RND au sein de l'APN a défendu son confrère le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, accusé par les islamistes de servir les intérêts de parties étrangères.

«Vous avez représenté une politique étrangère en important des pratiques étranges à notre religion, tantôt vous faites la pub pour les wahhabites tantôt pour les chiites», a-t-il martelé avant d'ajouter «on parle même que vous êtes financé par des étrangers en contrepartie». Et de renchérir: «Si nous avions combattu les idées lors des années 80, on aurait pu épargner au pays ce qui s'est passé.»

La déclaration du chef du groupe parlementaire du RND véhicule une mise en garde et un rappel frappant aux islamistes sur leur implication dans la tragédie qu'a connue le pays. La réponse du ministre de la Culture jeudi dernier à une élue de l'alliance Nahda-adala-el Bina, sur la statue de Aïn El Fouara a suscité de vives réactions.

En réponse à la députée Khemri Beldia qui a suggéré son transfert dans un musée, Azzedine Mihoubi était catégorique.

«La statue de Aïn El Fouara n'ira pas au musée», a-t-il clairement tranché en qualifiant la proposition «du jamais vu».

«La fontaine Aïn el Fouara a toujours été l'un des symboles culturels de Sétif», a-t-il affirmé en guise d'argument.

L'élue qui sous-entendait transmettre une préoccupation des gens de la région a été enfoncée par le ministre. «Nul n'est habilité à parler au nom de la population de Sétif», a déclaré Mihoubi. Une déclaration qui n'a pas été du goût de nombreux députés qui défendent leur droit de représenter la population de leur région. Mihoubi a estimé que l'argument des moeurs ne tient pas la route puisque les familles visitent aussi les musées. «Aïn el Fouara est un monument purement culturel et si on doit le considérer d'un point de vue religieux, on se perdra dans d'autres considérations», a-t-il justifié en rappelant que le site a fait trois fois l'objet d'agression ces dernières 20 années.