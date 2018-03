FORUM ALGÉRO-TUNISIEN À ANNABA Le partenariat en vogue

Par Wahida BAHRI -

Le forum, ouvert hier à la Chambre de commerce, d'industrie et de l'artisanat de la wilaya de Annaba, a vu la participation de 55 sociétés économiques des deux pays, l'Algérie et la Tunisie en l'occurrence. Plusieurs secteurs et spécialités stratégiques ont été représentés à travers ces entreprises, dont l'électricité, les travaux publics, le bâtiment et la gestion des zones industrielles. La tenue de ce forum est une occasion pour la promotion des rapports commerciaux et économiques, entre les deux pays. Ces rencontres directes entre les représentants des sociétés des deux pays, vise à ouvrir les opportunités de partenariats et l'échange d'expériences entre les opérateurs des deux pays voisins. Compte tenu des potentialités dont disposent les deux pays, les chances d'un partenariat commercial et économique sont indéniables. N'étant pas des moindres, le volet de l'investissement des deux côtés des frontières, par les hommes d'affaires des deux pays, a été également au centre de la rencontre. D'ailleurs, pour la réussite des travaux de ce forum, la Chambre de commerce, d'industrie et de l'artisanat, a favorisé toutes les conditions pour la réussite des travaux de cette rencontre première du genre.