LES INTEMPÉRIES ONT FAIT L'ÉVÉNEMENT CES DERNIERS JOURS La "baraka" du ciel et les cassandres de "l'homme"!!

Par Hocine NEFFAH -

Ces intempéries rarement observées lors de la saison printanière depuis des décennies

Les dégâts de ces dernières précipitations ont été surtout occasionnés par les violentes rafales de vent.

Les pluies torrentielles et les violentes rafales de vent que vient de connaître le nord du pays et certaines wilayas du Sud durant les trois derniers jours ont provoqué des dégâts matériels et autres désagréments que ce soit au niveau de réseau routier ou en termes de coupure d'électricité qui a affecté beaucoup de foyers.

Ces intempéries rarement observées lors de la saison printanière depuis des décennies vient d'apporter son lot de «bénédiction» et aussi une espèce d'oracle façonné par la main de l'homme en ce qui concerne les retombées de cette «baraka» tant attendue pour les paysans et nos barrages qui étaient dans un niveau de remplissage peu reluisant et assez critique depuis deux années déjà.

Les services de la météo n'étaient pas austères quant aux prévisions qui prédisaient à travers leurs bulletins météorologiques spéciaux (BMS), les orages et les intempéries et un taux de pluviosité s'inscrivant dans la durée. Les dégâts de ces dernières précipitations ont été surtout occasionnés par les violentes rafales de vent qui ont marqué l'ensemble des wilayas du Nord et aussi les régions du Sud, comme c'est le cas pour la wilaya de Ouargla où la Protection civile à enregistré «des rafales de vents violents (qui) n'ont heureusement pas causé de dommages corporels, à l'issue des interventions menées par les éléments de la PC à Ouargla», ont précisé les services de la Protection civile.

Dans ce sens, le responsable pour la wilaya de Ouargla a signalé que selon les «éléments de la PC à Ouargla, les rafales de vent ont engendré la chute de quelques arbres et palmiers sur différents axes routiers, en plus de l'effondrement d'un mur dans la commune de Aïn El-Beïda et le renversement d'un camion sur la route reliant Rouissat à El-Hadèb», a précisé le premier responsable de la Protection civile au niveau de la wilaya de Ouargla, le commandant Belkacem Ghrissi.

Les wilayas du Sud avaient à faire face surtout aux violentes rafales de vent atteignant les 80 km/h à l'image de Ghardaïa, Laghouat, Djelfa et Naâma.

Les intempéries ont surtout provoqué les dégâts à cause des pluies torrentielles et les chutes de neige sans arrêt et avec une densité record au niveau des régions de la Kabylie.

Les dégâts énumérés par les services de la Protection civile de la wilaya de Tizi Ouzou font ressortir un nombre important qui avoisine «53.720 foyers de la wilaya de Tizi Ouzou ont été privés d'électricité suite à la chute, causée par les vents violents, de conducteurs électriques», selon la direction locale de la Société de distribution d'électricité et de gaz du Centre (SDC).

La wilaya de Tizi Ouzou a connu durant les trois derniers jours une série d'averses, et des chutes de neige sans arrêt, qui l'ont mise dans une situation d'isolement temporaire et de coupures d'électricité. Mais cette situation n'a pas tardé longtemps grâce à l'intervention de «ladirection de Tizi Ouzou de la SDC qui a déclenché aussitôt un plan d'intervention qui a permis le rétablissement de l'alimentation au profit de plus de 20.000 foyers», ont affirmé les mêmes services.

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, les intempéries qu'avaient connues le pays ces derniers jours n'étaient pas aussi désastreuses en termes d'accidents de la route comme c'est le cas lors d'un climat calme et ensoleillé. Les trois derniers jours étaient cléments sur ce plan, hormis l'effondrement d'une passerelle à Khemis El Khechna dans la wilaya de Boumerdès qui a fait «qu'un camion poids lourd l'ait percutée, s'est alourdi à deux morts et un blessé», selon le responsable de la communication de la direction générale de la Protection civile. Quant à l'Ouest du pays, dans la wilaya de Tissemsilt «les eaux pluviales ont envahi de nombreuses habitations et routes en raison des fortes averses accompagnées d'orages qui continuent de s'abattre depuis samedi sur la wilaya de Tissemsilt», affirme le responsable régional de la Protection civile.

Au-delà de ces intempéries et des rafales violentes de vents qui ont caractérisé le pays durant les trois derniers jours, les prémices d'un été sans pénurie d'eau et aussi une saison à la culture céréalière sera au rendez-vous de par l'abondance de la pluviométrie enregistrée.