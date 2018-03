ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIES RENOUVELABLES Les espoirs et les ratés de l'Algérie

Par Abdelkrim AMARNI -

L'objectif de 22.000 MW en point de mire à l'horizon 2 030.

Une centaine d'exposants nationaux et étrangers, venant des secteurs public et privé, participent à la 1ère édition du Salon international de l'environnement et des énergies renouvelables (Sierra) qui a ouvert hier ses portes à Alger.

La République d'Allemagne en est l'invité d'honneur, dont l'ambassadeur Michael Zenner, a participé à l'inauguration de cette première manifestation du genre aux côtés de la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatma Zohra Zerouati laquelle était accompagnée de plusieurs membres du gouvernement ainsi que du wali d'Alger.

Lors d'un point de presse animé à l'issue d'une longue visite de ce premier «Sierra», Fatma Zohra Zerouati a informé que «quelque 2900 entreprises nationales activent dans le domaine du recyclage des déchets et sont inscrites au registre du commerce». Elle précisera que «13 millions de tonnes de déchets sont produits annuellement en Algérie». Sur ce volume, dira-t-elle «6,1 millions de tonnes sont recyclées ou peuvent l'être». Abordant le programme du «Sierra», Fatma Zohra Zerouati a avisé que lors du troisième et dernier jour du salon, (mercredi 28), des recommandations seront émises sur la stratégie des énergies renouvelables que l'Algérie compte adopter en vue d'atteindre la production de 22.000 MW à l'horizon 2030.

A cet égard, Fatma Zohra Zerouati a appelé les médias, tous supports confondus, à contribuer à la réussite de cet objectif majeur. La responsable n'a pas manqué non plus de souligner la «plus value hors hydrocarbures» que revêt cette mission qui devra créer de nombreux nouveaux postes d'emploi.

La tenue de ce premier salon témoigne, si besoin est, de la «forte volonté de l'Etat de mener à bien l'action de protection de l'environnement, a-t-elle martelé. Mme Zerouati a également indiqué que «300 chercheurs algériens travaillent dans les domaines de l'environnement et des énergies renouvelables».

Commentant la coopération fructueuse avec l'Allemagne dans les domaines de l'environnement et des énergies renouvelables, la ministre a souligné que plusieurs conventions, signées entre les deux parties, prévoient des échanges d'expériences de tout un chacun dans ce domaine. Elle se félicitera par ailleurs du fait que l'Allemagne ait créé, depuis 2002, un département ministériel de l'Environnement et des Energies renouvelables, c'est dire l'ancienneté de l'Allemagne, pays pionnier dans ce combat mondial. Lui succédant, l'ambassadeur d'Allemagne s'est félicité des engagements pris par l'Algérie dans le cadre de la COP 21 à Paris pour lutter contre les changements climatiques. Michael Zenner, s'est par ailleurs «réjoui de la participation de l'Algérie au mois d'avril à la conférence «Berlin Energy transition Dialogue».

Cette rencontre est une plate-forme internationale d'échanges et de dialogues autour du thème de la transition énergétique qui regroupera de hauts représentants politiques et économiques de plus de 90 pays, a estimé l'ambassadeur d'Allemagne dans son allocution. Il y a lieu de signaler que sur le stand allemand, on peut voir une exposition traitant de «l'Energiewende» allemande (transition énergétique) sous ses divers aspects. L'ambassadeur de ce pays, «invité d'honneur du «Sierra», a souhaité que l'exposition du modèle allemand proposé puisse «contribuer à la promotion de la transition énergétique en Algérie».