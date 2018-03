LE MINISTÈRE CERTIFIE L'EXISTENCE D'UN DÉTOURNEMENT, LES DISTRIBUTEURS DE LAIT SE DÉFENDENT Arguments contre preuves

Par Madjid BERKANE -

Revoilà les chaînes...

La loi interdit la vente du lait en sachets pour les grands consommateurs au prix pratiqué sur le marché.

Les distributeurs du lait en sachet refusent d'être le bouc émissaire dans la rareté de ce produit dans le pays. En réunion hier, au siège de l'Ugca à Alger pour créer leur fédération, ces derniers ont rejeté en bloc les accusations que le ministère de l'Agriculture leur porte. «Nous ne sommes pour rien dans la perturbation de la distribution du lait. Nous ne faisons que ce que les propriétaires de laiteries nous demandent», a dit Farid Oulmi représentant des distributeurs du lait dans la capitale. Et de préciser «la quantité du lait que nous distribuons et l'adresse des commerçants de l'alimentation générale et autres clients à qui nous remettons le lait sont déterminés par les propriétaires de laiteries», dira en outre Farid Oulmi, soulignant que la quantité du lait que les propriétaires de laiteries leur remettent ces derniers mois a effectivement baissé. «C'est à prendre ou à laisser au niveau des laiteries», souligne-t-il, faisant remarquer que si ça dépendait des distributeurs, ces derniers auraient pris le maximum possible. Répondant par ailleurs sur l'accusation du ministère de l'Agriculture selon laquelle, les distributeurs du lait détournent le lait, ce dernier a fait savoir qu'ils n'ont pas intérêt à le faire. «Car la marge bénéficiaire est fixée», argue-t-il. Présent dans la salle pour assister aux travaux de la création de la fédération, le représentant du ministère de l'Agriculture Nour-Edine Biskri a infirmé la réduction de la quantité de la poudre de lait attribuée aux laiteries. «La quantité de la poudre de lait n'a jamais été revue à la baisse», a-t-il déclaré. Pour le représentant du ministère, l'origine de la rareté du lait ne peut se situer qu'au niveau des laiteries et des distributeurs. Et d'affirmer «nous avons des preuves que les laiteries utilisent le lait pour d'autres fins, telles que la production du yaourt et autres produits laitiers et nous avons également des preuves quant au détournement du lait par les distributeurs». «Les distributeurs du lait privilégient sciemment les grands utilisateurs du lait, à l'image des cafetiers», a-t-il ajouté. Le représentant du ministère a indiqué qu'il y a une loi qui interdit la vente du lait en sachet pour les grands consommateurs au prix pratiqué sur le marché. «Le prix subventionné est destiné aux ménages», a-t-il précisé, annonçant que sa tutelle et le ministère du Commerce se sont mis d'accord récemment pour l'envoi de brigades mixtes pour lutter contre les phénomènes de la spéculation et le détournement du lait. «Le ministère de l'Agriculture est déterminé à assurer un bon approvisionnement aux ménages à l'occasion du mois de Ramadhan», indiquera-t-il. Pour rappel, le ministère de l'Agriculture a procédé au cours de la semaine dernière à la fermeture de quatre laiteries. Abdelkader Bouazghi, ministre de l'Agriculture, qui fait part lui-même de cette information, a indiqué que la fermeture des laiteries ne respectant pas le cahier des charges se fera désormais sans pitié. De son côté, le président de l'Ugca, Salah Souilah, s'est félicité de la création de la Fédération des distributeurs du lait. La création de cette dernière va permettre, souligne le président de l'Ugca, de déterminer avec précision à l'avenir la responsabilité de la partie se trouvant derrière les perturbations dans la distribution du lait. La création de cette fédération tombe, par ailleurs pour Salah Souilah, à point nommé, car elle coïncide avec la veille du mois de Ramadhan.«Cela va nous permettre de sensibiliser les distributeurs du lait pour être au rendez-vous et assurer le sachet de lait aux ménages», s'est-il réjoui.