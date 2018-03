DERNIÈRES NEIGES AUX SOMMETS Les Algériens prolongent les plaisirs de l'hiver

Par Salim BENALIA -

Les enfants découvrent la neige à leur grand bonheur

Les rafales de vent glacial, les averses de neige et les lourds nuages gris donnaient lieu, quarante-huit heures durant, à un décor hivernal exceptionnel.

La saison froide s'est, décidément, durablement installée. Par le truchement d'une météo particulièrement spéciale, où domine un vent sibérien qui fait encore grelotter l'Algérie, notamment dans ses régions réputées pour leur climat sec et froid, les Algériens s'obstinent à prolonger les plaisirs de l'hiver. Si la montagne ne va pas à nos concitoyens, ces derniers vont à la montagne. En effet, et rien que pour le week-end dernier, les hôtels en altitude affichaient complet. Cette affluence record vers les sommets se voit par exemple dans les régions de Tlemcen, Blida ou Bouira...

Ainsi, le mont Chréa qui surplombe majestueusement la ville des Roses et toute sa contrée, est pris d'assaut dès les premières heures de la matinée du vendredi et, en dépit, de la présence du téléphérique, nombreux sont les citoyens qui préfèrent y aller à bord de leurs voitures. Ce choix, peu écologique, faut-il le signaler, donne inéluctablement lieu à un phénomène d'engorgement de la voie principale menant vers les hauteurs blidéennes. Un couple algérois avec enfant désireux de respirer un grand bol d'air préfère prendre conseil auprès d'un élément de la Protection civile, avant de s'engager sur les sentiers escarpés. Ce dernier, un officier habitué au ballet dominical que connaît la station, n'hésite pas à dissuader cette petite famille à qui il conseille de ne pas prendre la montagne abruptement, mais d'opter pour une stratégie qui lui éviterait l'usure du frein sur les chemins qui montent. «Si vous venez du côté d'Alger, je vous suggère de contourner l'Atlas et de prendre l'itinéraire de Tabainet, dès l'embouchure de Chebli.»

Un conseil fort judicieux lequel bien que prolongeant le temps du trajet permet néanmoins de gagner avec confort le fait du pic. Pour les plus téméraires d'entre les amoureux de la neige, le choix est vite fait. Ils prennent l'autoroute à destination de Tikjda, haut lieu touristique culminant à près de 2000 m au-dessus de la wilaya de Bouira et situé au coeur de la chaîne montagneuse du Djurdjura. Ici le contraste est frappant. Le visiteur venant de quelque clémente vallée ou de ville côtière est vite gratifié du dépaysement tant recherché. C'est que, et alors que le solstice de printemps est déjà entamé et que le jour grignote des minutes à la nuit, les flancs de la montagne sont encore chargés de neige. Samedi et dimanche derniers, les morsures du froid se faisaient ressentir dès les premières heures de la matinée, avec un -3° allègrement affiché par un tableau lumineux qui coiffe l'entrée du foyer de la station.



Les enfants s'en donnent à coeur joie

Vers quatorze heures, le mercure daignait annoncer le 1° C, toutefois les rafales de vent glacial, les averses de neige et les lourds nuages gris donnaient lieu, quarante-huit heures durant, à un décor hivernal exceptionnel. Ces chutes de neige prolongées suffisent à créer un contexte particulièrement propice à la prolongation des joies de l'hiver. Çà et là, les touristes d'un jour, n'hésitent pas à braver la neige qui s'amoncelle sur les accotements et immortalise leur passage à coups de selfies. Les enfants même faiblement vêtus s'en donnent à coeur joie et n'hésitent pas à escarper des talus en quête d'une neige plus immaculée afin de confectionner dans la hâte un bonhomme de neige. «Le mauvais temps» qui persiste à quelques jours du mois d'avril est une aubaine pour les animateurs de loisirs. Les activités sont supervisées par Djellal Khaled, chef de service animation, au Centre national des sports et loisirs de Tikjda (Cnslt). Notre interlocuteur précise que la priorité est donnée aux sportifs, toutes disciplines confondues. «Nous sommes conventionnés avec toutes les fédérations sportives nationales», indique-t-il. Et de poursuivre:

«Nous disposons de quatre unités et attendons la livraison prochaine, c'est-à-dire dans quelques mois, d'une nouvelle unité dédiée aux sports collectifs et comprenant un terrain de football aux normes de la Fédération internationale de football FIFA. Figure également une salle de sport de 900 m2» A en croire Djellal Khaled, la rudesse de l'hiver de cette année laissera place à un été des plus agréables à Tikjda. Il annonce en effet des installations spéciales pour la saison estivale dont deux piscines en plein air, l'une est implantée à l'hôtel et l'autre au chalet du Kef, un gîte d'hébergement pittoresque implanté à quelques encablures de l'établissement hôtelier principal. Eté comme hiver, une salle de musculation et une salle de récupération sont là pour le grand bien-être des athlètes. Pour cet hiver persistant, le service animation redouble d'efforts et mobilise ses équipes, avec comme offres aux amateurs de villégiature: des randonnées pédestres avec guides, avec plus d'une quinzaine de sites de randonnée en vue. L'on invite même à la découverte, de manière inédite, des forêts et sentiers environnants. Il s'agit de randonnées sur neige avec raquettes! Ceux qui optent pour ce moyen de locomotion pourront traverser des paysages enneigés, en zones montagneuses peu fréquentées avec ce privilège d'arpenter un véritable balcon donnant au nord sur le massif central de Kabylie où se nichent près d'un millier de villages, et au sud, sur la Soummam et les Bibans, où s'étendent de riches plaines fertiles aux abords des Hauts-Plateaux.



Tikjda vaut le détour

Autant de vues panoramiques qui s'offriront au randonneur qui saura prendre le temps...En ces vacances de «printemps» le programme accorde une large part aux activités dédiées aux enfants, comme l'initiation au ski avec moniteur ou la pratique de la luge sur pente enneigée aménagée. L'on nourrit en fait l'ambition de développer, à travers de nouvelles expériences, la pratique des sports de montagne dans un cadre réglementé. Des équipes spécialisées sont là pour encadrer des disciplines inédites et sports nouveaux tout en donnant l'occasion de faire naître des vocations parmi les jeunes pratiquants, Des initiatives sont également prises pour former de futurs spécialistes promoteurs et défenseurs de la biodiversité.

Pour les plus frileux l'on réserve des jeux de société et autres activités d'intérieur. C'est à ce titre que la programmation ne néglige pas les activités culturelles, dont certaines sont littéralement érigées en évènement, à l'instar de Miss Tikjda qui avait coïncidé avec la date du 8 mars. Un concours de beauté qui est revenu à Nadine Tizguine, 22 ans, étudiante et originaire de Tigzirt, dans la wilaya de Tizi Ouzou. Elle a remporté le titre face à 17 concurrentes, âgées entre 19 et 24 ans et représentant neuf wilayas du pays. Le directeur général du Cnslt, Meziani Smaïl, avait alors expliqué: «Le plus beau cadeau pour nous, c'est de faire découvrir à nos concitoyens la beauté de Tikjda.» Cette manifestation avait, rappelle-t-on, vu la présence honorifique d'une palette d'artistes de talent comme Hamid Achouri, Bahia Rachedi ou Madani Naâmoune. Les résidents de la station climatique de Tikjda continuent de profiter de soirées artistiques qu'abrite le restaurant.

La cafétéria, seul refuge pour les gens de passage, a, quant à elle été retapée à neuf. Elle arbore un cachet traditionnel en mettant l'accent sur le terroir national.

Un habillage intérieur en bois à l'atmosphère chaleureuse et conviviale. A l'heure où nous mettons sous presse, bien des axes routiers environnant Tikjda sont bloqués et coupés à la circulation du fait de l'amoncellement des neiges.

Un chasse-neige et une unité de la Protection civile sont néanmoins là pour pallier les situations ardues.