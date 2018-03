ENTRE SÉJOURS À BON PRIX ET SORTIE ORIGINALE L'appel de l'Algérie!

Par Walid AÏT SAÏD -

Le complexe «La corne d'Or» de Tipasa propose un séjour de cinq jours et quatre nuits en demi-pension pour un couple et trois enfants à 16 000 dinars...

Agences de voyages, privées ou publiques, mais également établissements hôteliers ont proposé à leurs clients des séjours locaux à bon prix. Au grand bonheur des Algériens...

L'Algérie enfin tendance chez les... Algériens! Alors que pour la plupart des vacanciers le mot voyager se conjuguait à l'étranger, il a désormais pris un accent bien de chez nous. Cela grâce à la volonté de jeunes passionnés et surtout des professionnels du voyage qui sont sortis du rôle «d'exportateurs» de touristes algériens vers l'étranger! Ils ont enfin pris conscience de leur rôle de créateurs de produits originaux à même de permettre de conserver une partie des millions d'Algériens qui se rendent chaque année à l'étranger. Surtout que, comme l'indique un voyagiste, «la flambée de la devise étrangère et les réservations de voyages sur Internet sont en train de tuer les agences de voyages qui sont devenues des comptoirs pour la vente de billets d'avion». Les plus malins se sont donc reconvertis dans le «made in bladi».Ces vacances de printemps sont le meilleur exemple de cette prise de conscience. Agences de voyages, privées ou publiques, mais également établissements hôteliers ont proposé à leurs clients des séjours à bon prix. Chose qui n'était pas forcément le cas auparavant, où haute et basse saison n'existaient aucunement dans leur vocabulaire. L'exemple le plus édifiant est le complexe «La corne d'Or» de Tipasa qui propose un séjour de cinq jours et quatre nuits en demi-pension pour un couple et trois enfants à 16.000 dinars... De même au niveau du complexe «Matares», de la même ville, qui, au même prix, pour le même séjour, ajoute des visites touristiques guidées et des soirées bien animées. Les «Andalouses» ont opté pour une réduction de - 50% des prix de la nuitée qui passent à 6990 dinars pour deux personnes en chambre double. Certains diront que cela reste un peu cher, mais comparativement aux prix habituellement pratiqués, c'est très abordable. L'Office national algérien du tourisme (Onat) a également pris conscience du rôle qui lui est assigné, en lançant lui aussi des formules «spéciales vacances» de printemps. L'Onat a ainsi tracé un programme de visites de quatre jours à Béjaïa, Tlemcen, Sidi Bel Abbès et Constantine. Il propose aussi des séjours thermaux à Guelma, Sétif, Zelfana, Mascara et Saïda, avec des cures et des soins thermaux, ajoutés à des visites touristiques dans ces régions. Ces séjours des plus originaux viennent faire de la concurrence au bon vieux Sud, qui était jusque-là le seul produit touristique proposé durant cette période.



L'Onat fait casser les prix!

Le programme spécial tourisme saharien englobe des visites à Djanet, Tassili n'Ajjer, Tamanrasset, l'Ahaggar, Timimoun, la Saoura, Ghardaïa, la vallée du M'zab, Biskra et Boussaâda. Ainsi, on trouve une concurrence des plus rudes entre l'Onat et les agences privées pour cette destination qui reste la plus appréciée. «Ce qui a permis une réduction notable des prix», avoue le responsable d'une agence de voyages. On cite l'exemple de ce séjour, proposé par l'Onat, de cinq jours et quatre nuits en demi-pension à Biskra, pour 26.000 dinars! «Cela coûtait presque le double l'an dernier à la même période», avoue ce voyagiste qui a été contraint de diminuer sa marge afin de pouvoir vendre les chambres qu'il avait déjà louées. L'Onat a frappé encore plus fort avec ses six jours et cinq nuits à Djanet, pour seulement 30.000 DA, billet d'avion inclus. Les agences privées lui ont répondu avec «l'appel du Hoggar», des offres des plus attrayantes pour Tamanrasset qui reste une des destinations favorites des amoureux du Sud. On donne l'exemple de l'agence «Voyage du coeur» au Télémly qui propose une merveilleuse aventure de huit jours dans la perle du Sahara qu'est «TAM». «Notre séjour qui comprend le billet d'avion, l'hébergement en demi-pension, transfert et circuit en 4X4, feux de camp et soirée de music targuie à 59 800 DA», nous fait savoir Nacera Moumen, directrice de cette agence. Nacéra qui est une ancienne cadre de l'Office national du tourisme (ONT) est une pionnière dans la promotion de la destination Algérie. Depuis qu'elle a ouvert son agence, elle «concocte» de très belles virées, très riches en sorties et en découvertes à travers l'Algérie. «Voyage du Coeur a acquis de l'expérience dans le développement du tourisme local. Ce qui fait que les clients à la recherche d'un séjour original en Algérie viennent directement chez nous», souligne fièrement la même responsable.



Du ski, de l'escalade et du tourisme...

Elle n'est toutefois pas la seule agence à miser sur le tourisme «made in bladi». Même si certains cédant toujours à la «tentation» tunisienne ne cessent de casser les prix, d'autres ont suivi ce chemin du local, à l'instar de «Club Voyages Algérie» «On vous propose pour vos vacances de printemps une expédition dans le plus beau désert au monde: Djanet la beauté exceptionnelle de son paysage, le Tassili éternel, lire l'histoire à travers les 15 000 dessins et gravures rupes-

tres, une fascination qui frise l'envoûtement», promet cette agence dans une annonce qui fait rêver. «Ici il n'y a guère de la place pour la différence, un musée à ciel ouvert de l'époque néolithique, il faut partir pour y croire, il faut voir la cité de ses phares. Couffin de l'Algérie, Tadrart Rouge où contempler l'infinie beauté du monde», soutient-elle en soulignant que ce beau rêve est accessible à seulement 62 000 dinars pour plus d'une semaine, billet d'avion et hébergement en demi-pension compris, au même titre que des activités des plus ludiques.

Si les prix de ces séjours peuvent refroidir certains amateurs de tourisme aux moyens limités, d'autres agences ont trouvé la solution des sorties journalières. Un programme quotidien de sorties à Chréa, Tikjda,Theniet El Had, Talaguilef et Kala...est proposé à des prix très symboliques. L'agence «Cerf Travel» de Rouiba a par exemple prévu, durant toutes ces vacances, des sorties des plus originales. «On a par exemple, les sorties vers le village de Timaghras, dans les hauteurs du Djurjura. On propose deux formules. La simple à 2000 dinars qui comprend visite touristique, transport et déjeuner et café. Et on a celle de 3000 dinars avec de l'initiation à l'escalade», assure Dameche Camélia, directrice de cette agence. «On propose aussi des virées sur les splendides hauteurs de Tikjda, mais nous on va encore plus loin en emmenant nos clients découvrir Tiguoinatine, un magnifique paysage habillé de blanc. Il y a également des séances de ski prévues dans le programme», précise-t-elle fièrement. «Nous avons aussi des programmes vers Constantine, Tlemcen, Sétif... Bref, toutes les régions du pay où nous avons réussi à créer des produits touristiques», soutient la jeune Camelia, non sans préciser que ces sorties d'une journée ne dépassent pas les 3000 dinars avec transport, déjeuner et activité compris. L'Onat, Camelia, Nacera et consorts sont donc en train de donner une seconde vie aux «vacances fi bladi». Est-ce enfin le réveil de la destination Algérie? Wait and see...