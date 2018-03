BOUIRA Elle lui demande de l'épouser, il lui fracasse la tête

Marié et père de quatre enfants, N.A, 42 ans, originaire de Bouira, se laisse tenter par une aventure avec une jeune fille d'à peine 22 ans. L'aventure se transforme vite en une relation extraconjugale qui va durer dans le temps à la faveur des promesses de mariage faites par cet homme qui refusait l'idée de se séparer de sa jeune maîtresse. N.A finit par être pris à son propre jeu. Il sera à chaque fois acculé par la jeune fille qui lui demande de tenir sa promesse. Un soir, et alors que le couple s'était rencontré dans un chantier en construction, où N.A. assurait le gardiennage, l'alcool aidant, la bien-aimée va s'en prendre à son amant, l'accusant de l'avoir dupée et de fuir ses engagements. Ne trouvant plus d'excuses pour se justifier et face à la grande colère de sa compagne, N.A. saisit, d'un geste brusque, un objet contondant et lui fracassa la tête. Sa colère n'étant pas assouvie, il se jeta sur le corps inanimé de la femme et l'étrangla. Une fois son forfait accompli, N.A. décide de transporter le corps loin de son lieu de travail afin d'écarter les soupçons sur sa personne. Il sera cependant vite interpellé après l'enquête menée par les services de police. Au cours des interrogatoires et face aux preuves scientifiques présentées par les enquêteurs, N.A. finit par reconnaître son crime. Il a été condamné, cette semaine, à 10 ans de réclusion.