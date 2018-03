LE PROCESSUS SERA PARACHEVÉ EN JUIN Tests réussis pour Alcomsat 1

Par Abdelkrim AMARNI -

A présent, toutes les chaînes TV publiques algériennes ainsi que les 57 chaînes de radio sont diffusées en HD et SD sur Alcomsat-1.

Les tests de diffusion en direct en formats haute définition (HD) et en standard définition (SD) des programmes des chaînes de la Télévision publique algérienne et de la Radio nationale sur le satellite algérien de télécommunications Alcomsat-1 ont été «concluants», a indiqué le directeur général de l'Agence spatiale algérienne (Asal), Azzedine Oussedik. «Nous avons constaté que les images sont de très bonne qualité et il ne reste maintenant qu'à parachever le processus des tests qui s'étalera jusqu'au mois de juin 2018», a précisé hier Oussedik, lors d'une conférence de presse animée en compagnie du président-directeur général de l'entreprise de Télédiffusion algérienne (TDA), Chawki Sahnine et le P-DG d'Algérie Télécom satellite (ATS), Mohamed Anouar Benabdelouahed. Le conférencier a précisé qu'en parallèle, Asal et ATS s'activent à mettre en place toutes les procédures de commercialisation de manière à ce que notre satellite Alcomsat-1 occupe une «place-phare». Il a ajouté que pour amener les citoyens à orienter leurs antennes sur Alcomsat-1, il faudrait que les chaînes TV algériennes figurent dans des bouquets thématiques qui comprennent les chaînes les plus recherchées par les Algériens. Le produit de ce satellite sera essaimé vers l'ensemble des Algériens sans avoir besoin d'acquérir de nouvelles antennes pour les orienter vers Alcomsat-1, a-t-il dit. Il relèvera à cet égard que cette mission demeure un «défi à relever avec TDA et ATS». De son côté, le P-DG de TDA a précisé que ces tests «grand public», à travers le satellite Alcomsat-1, vont durer quelques semaines. Il a rappelé qu'une seule chaîne, à savoir «Algérie 3» (A3), était diffusée en HD sur le satellite Nilesat, alors que les autres chaînes le sont en format SD.

«A présent, toutes les chaînes TV publiques algériennes ainsi que les 57 chaînes de radio sont diffusées en HD et SD sur Alcomsat-1, de même que le fil de l'Agence nationale d'information APS», a-t-il ajouté. Sur le plan technique, les programmes des chaînes TV algériennes, à savoir le programme national, Canal Algérie, Algérie 4 (TV tamazight), Algérie 5 (TV Coran) et Algérie 3 sont diffusés en HD sur la fréquence 12160 MHz, polarisation horizontale, symbol rate 30 Msps/s. En mode SD, ces chaînes TV et les 57 chaînes de la Radio nationale sont diffusées sur la fréquence 12240 MHz, polarisation Horizontale, symbol rate 30Msps/s. Alcomsat-1 est le premier satellite algérien de télécommunications qui a pour objectif de répondre aux besoins des différents secteurs nationaux en matière de télécommunication. Il assure une couverture nationale et régionale (Afrique du Nord et Sahel) et permet, à terme, l'amélioration des télécommunications et la réception de plusieurs programmes de télédiffusion. Il fournit aussi des services de transmission audio, d'Internet à haut débit, de télé-enseignement, de télémédecine et de visioconférence, a-t-on expliqué à l'Asal.

Le déroulement avec succès des opérations de séparation et de mise à poste du satellite Alcomsat-1, qui a été lancé le 10 décembre 2017 depuis la base de lancement Xichang en Chine, a permis aux équipes algériennes d'entamer les phases de test en orbite (IOT). Celles-ci consistent à réaliser tous les tests nécessaires pour vérifier le bon fonctionnement du système complet (segment spatial et sous-systèmes associés, station de contrôle), ainsi que ses performances. Ces opérations sont en cours de réalisation et se déroulent dans de bonnes conditions, a-t-on ajouté.

Les premiers tests de communication Alcomsat-1 ont été effectués avec succès le 22 février 2018, lors de la visite dans la wilaya de Tamanrasset, de la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Iman Houda Feraoun, où il a été procédé au premier test en condition réelle du premier transpondeur activé en bande Ku sur le satellite Alcomsat-1.