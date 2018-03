ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE AMIROUCHE ET SI LHAOUÈS De Boussaâda à Tassaft...

Si Lhaouès et Amirouche, deux monuments de la Révolution algérienne

La commémoration de cet anniversaire se prépare depuis plusieurs semaines et elle est supervisée par une commission chargée de coordonner l'action de la Fondation Amirouche ainsi que l'Assemblée populaire communale d'Iboudrarene.

C'est aujourd'hui, mercredi 29 mars, qu'aura lieu le coup d'envoi des activités commémoratives du 59e anniversaire de la mort des colonels Amirouche et Si Lhaouès, a indiqué hier le docteur Mohand Amokrane Aimeur, responsable à la Fondation colonel Amirouche, qui supervise ces activités. Ces dernières vont durer quatre jours et démarreront aujourd'hui de Boussaâda où sont tombés au champ d'honneur les deux héros mythiques de la guerre de Libération nationale.

Les activités se poursuivront par la suite dans plusieurs autres wilayas et communes, notamment au cimetière d'El Allia à Alger, dans la commune de Zekri et à Tassaft Ouguemoun dans la commune d'Iboudrarene (wilaya de Tizi Ouzou).

Tassaft est, pour rappel, le village natal du colonel Amirouche. La première étape de cette commémoration est une grandiose cérémonie de recueillement qui aura lieu dans la localité de djebel Tameur (à Boussaâda) où tombèrent au champ d'honneur Amirouche et Si Lhaouès. En plus de la Fondation colonel Amirouche qui organisera cet événement à Boussaâda, les autorités locales ainsi que des associations de cette région prennent part à cet événement qui vise à rappeler à la mémoire collective l'apport des deux héros et figures de proue de la Révolution nationale à l'indépendance de notre pays. La deuxième escale de cette commémoration aura lieu au cimetière des martyrs d'El Allia (Alger), selon Mohand Amokrane Aimeur, le responsable de la Fondation colonel Amirouche, qui a déclaré, hier à la presse, que c'est sur la demande pressante de nombreux citoyens de la capitale qu'il a été décidé de marquer cet anniversaire à El Allia. Vendredi prochain, les animateurs de la Fondation Amirouche vont atterrir dans la commune de Zekri, dans la daïra d'Azazga.

En collaboration avec l'association pour le développement et l'épanouissement du village de Bounaâmane ainsi que des autorités locales, un riche programme y aura lieu.

Le choix de cette région n'est pas fortuit puisque c'est ici que le colonel Amirouche avait prononcé son dernier discours avant de prendre la route vers Tunis. C'est aussi à Bounaâmane qu'était implanté le PC de la Wilaya III historique. Pour cette journée commémorative à Bounaâmane (Zekri), les organisateurs ont prévu des activités sportives ainsi que des recueillements et des prises de parole par des témoins de la Révolution de Libération nationale. Puis, en guise de clôture, c'est au village de Tassaft Ouguemoun dans la commune d'Iboudrarene qu'aura lieu aussi la dernière étape de cet anniversaire et ce, samedi prochain, 31 mars. Dans le programme officiel rendu public hier par la Fondation colonel Amirouche, on annonce un recueillement sur le lieu de la mort des deux colonels: Amirouche et Si Lhaouès, un autre recueillement sur les tombes des deux colonels, une cérémonie au poste de commandement de la Wilaya III historique à Bounaâmane etc.

Il y a lieu de rappeler aussi que l'anniversaire de la mort de Amirouche et Si Lhaouès est commémoré de manière régulière, annuelle et grandiose depuis 1983 au niveau du village natal de Amirouche, Tassaft Ouguemoun, dans la wilaya de Tizi Ouzou. Amirouche et Si Lhaouès sont tombés au champ d'honneur à djebel Tameur le 29 mars 1959.