BÉJAÏA Le printemps tente de s'installer

Par Arezki SLIMANI -

Le printemps s'est installé hier dans la région de Béjaïa. Le retour du soleil a donné du baume au coeur. Et c'est apparemment la fin des prolongations de l'hiver.

Le retour du soleil s'est accompagné de bonnes nouvelles: la réouverture des deux sens uniques d'El Kseur, fermés à la circulation, suite au débordement de l'oued Soummam, en est une même si cela demeure difficile, «la prudence est requise», conseillent les pompiers de Béjaïa. Les deux derniers jours ont été marqués par d'abondantes intempéries et une tempête de neige, accompagnées de fortes rafales de vents, qui n'ont pas été sans conséquences sur la région de Béjaïa.

En effet, beaucoup de dégâts, dont des routes coupées, des villages inondés et plongés dans le noir, des chutes d'arbres, des crues d'oueds suivies d'inondations, des affaissements de terrain et des murs effondrés, ont été enregistrés. Hier encore, l'eau manquait terriblement dans les robinets. Cela fait 24 heures que les habitants de Béjaïa sont privés d'eau potable. La raison est à trouver dans la qualité de l'eau troublée par les crues des oueds pour être livrée en l'état aux consommateurs.

C'est du moins la version la plus rapportée à Béjaïa.

Outre les RN 09, 12 et 26, d'autres axes routiers ont été bloqués par la neige, à l'image de la RN26A, au col de Chéllata, sur les RN 9 et 12 reliant respectivement la wilaya de Béjaïa à Sétif, par Kherrata, et à Tizi Ouzou, via Adekar.

La Protection civile de Béjaïa a effectué pas moins de 50 interventions pour le dégagement de routes, d'habitations et autres infrastructures inondées. Draâ El Caïd a été plongé dans le noir tout comme beaucoup d'autres régions de la Basse- Kabylie. Tous les villages ont été plongés dans le noir, avant-hier soir, à cause d'une coupure d'électricité occasionnée par la rupture de fils conducteurs électriques suite aux violentes rafales de vent de dimanche dernier, ayant atteint plus de 60 km/heure.

Plusieurs affaissements de terrain sont à relever également, notamment en régions montagneuses. Tizi N'Berber, où un éboulement est survenu au village Tiboualamine, menaçant particulièrement une habitation, d'effondrement. Des affaissements de terrain ont été également enregistrés dans les communes de Kherrata, El Flaye, Tibane, Akfadou et Boulimat. Par ailleurs, plusieurs habitations ont subi des dégâts suite à ces intempéries. A Béjaïa les eaux pluviales se sont infiltrées dans les demeures, des quartiers ont été totalement inondés, des maisons effondrées. A Akbou, les services de l'APC ont procédé à l'évacuation vers une école primaire des deux familles occupant ces logements précaires.