SÉCURISATION ET ÉCONOMIE DES FRONTIÈRES La contrebande tue le développement

Par Ikram GHIOUA -

En une seule journée, la Gendarmerie nationale a intercepté 4200 litres de carburant à Bordj Badji Mokhtar.

L'Armée nationale populaire continue d'alimenter l'actualité avec des approches avantageuses dans l'intérêt du pays, aussi bien sur le plan de la sécurité nationale, que sur le plan économique. Après le colloque organisé lundi dernier portant sur la doctrine militaire de la révolution de Novembre 1954, l'ANP et sous l'égide du vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, Ahmed Gaïd Salah, a pris l'initiative d'organiser hier, un autre colloque portant sur la sécurisation et l'économie des frontières au Maghreb et au Sahel. L'objectif est sans aucun doute de mettre au clair l'enjeu et ses perspectives. Cet évènement salutaire a eu lieu, indique un communiqué de la Défense nationale au Cercle national de l'Armée à Béni Messous, Alger, qui précise que l'initiative émane de l'Institut militaire de documentation, d'évaluation et de prospective du MDN. La même source ajoute que la rencontre a été présidée par le général-major Chérif Zerrad, chef du département emploi-préparation à l'état-major de l'ANP en présence de cadres de l'ANP, d'attachés de défense des pays de la région, de représentants de structures de recherche et de formation du MDN, en plus de la participation de cadres universitaires, d'instituts et de centres de recherches spécialisés. Le colloque a été vivement animé par des communications très intéressantes données par des cadres spécialistes de l'ANP, des experts et des chercheurs nationaux et étrangers. Entre autres ce colloque vise à mettre en exergue les situations économiques, notamment au niveau des frontières des pays de la région ainsi que l'enrichissement et l'approfondissement de la réflexion sur la sécurisation des frontières dans les régions du Maghreb et du Sahel. De même que cette rencontre a permis aux participants de débattre et d'échanger leurs analyses et réflexions autour de cette importante thématique, a indiqué le MDN. Importante aussi bien dans sa forme que dans son fond, dans la mesure où nul n'ignore aujourd'hui le rôle de l'Armée nationale populaire qui lutte contre toutes les formes de criminalité, d'où son engagement dans le développement de l'économie. Il est donc question de mettre en avant la participation de l'ANP dans l'industrie. Celle-ci soit l'industrie militaire algérienne, apporte un soutien central au développement et la consolidation de l'économie nationale, particulièrement en cette conjoncture marquée par le recul des recettes des hydrocarbures. L'ANP adopte une politique clairvoyante, visant à asseoir une industrie militaire nationale solide et développée, une orientation qui consolide le développement économique et permet à l'Algérie d'être un Etat souverain dans ses décisions. Les industries militaires locales sont à même d'épargner à l'Etat des réserves de changes destinées aux besoins essentiels. Mais pas seulement, puisque au-delà de cette forme, l'ANP est engagée à lutter contre les contrebandiers qui travaillent de concert avec des réseaux criminels qui saignent l'économie du pays. La sécurité des frontières et celle de l'économie sont deux facteurs indissociables, d'où l'importance de la sécurisation des frontières et du Sahel qui concerne directement l'Algérie. L'ANP agit avec un plan stratégique pour se préserver des menaces et protéger ses frontières des narcotrafiquants et des contrebandiers. Des résultats conséquents sont enregistrés chaque jour dans ce sens. Rien que pour la journée d'hier, les forces de l'ANP ont arrêtés huit narcotrafiquants avec 120kg de kif et 1232 comprimés de psychotropes, alors que la Gendarmerie nationale a intercepté 4200 litres de carburant à Bordj Badji Mokhtar destiné à la contrebande, pour ne citer que ces exemples.