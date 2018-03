TROIS KILOS DE KIF SAISIS À BÉNI DOUALA Un baron de la drogue arrêté

Par Kamel BOUDJADI -

La saisie de cette quantité de kif intervient juste quelques jours après une autre prise de 15 kilos réussie par les éléments de la police de Ouaguenoun.

Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, et suite à un renseignement recueilli sur le terrain, faisant état d'un trafic de stupéfiants, les forces de police de la brigade de recherche et d'intervention, relevant du SW PJ - sûreté de wilaya de Tizi Ouzou, ont effectué durant la semaine écoulée, une opération sur la route menant à Béni-Douala, et procédé à l'arrestation d'un individu, âgé de 28 ans, demeurant à Béni Douala. La même opération a permis la saisie d'une quantité de trois kilogrammes (3,046) de kif traité. Une moto qui servait aux déplacements du gang et une bombe aérosol lacrymogène ont été récupérées. Le rapport de la police précise qu'une information judiciaire a été ouverte à son encontre pour détention de stupéfiants à des fins de commercialisation et port d'arme blanche prohibé. Présenté au parquet de Tizi Ouzou, l'inculpé a été mis en détention préventive. Par ailleurs, du coté de Béni Zmenzer, c'est un lieu illicite servant de débit de boissons alcoolisées, qui a été fermé. Les éléments de la brigade d'intervention ont procédé à l'arrestation du tenancier. 1 265 bouteilles d'alcool de différentes marques et volumes, ainsi qu'une somme d'argent représentant le revenu de la vente ont été récupérées. Le tenancier a été présenté au parquet de Tizi Ouzou pour le chef d'inculpation de création d'un débit de boissons alcoolisées sans autorisation et pratique des jeux de hasard. La saisie de cette quantité de kif intervient juste quelques jours après une autre prise de 15 kilos réussi par les éléments de la police de Ouaguenoun. Il y a un peu plus d'une semaine, un réseau de trafic de stupéfiants est tombé à Tamda, dans la daïra de Ouaguenoun, suite à une enquête lancée depuis la wilaya d'Alger. Quatre individus ont été arrêtés alors qu'un cinquième reste toujours en fuite et la quantité récupérée dans leur véhicule était énorme. 15 kilos de kif destinés à la vente dans les villages de la région. D'ailleurs, l'arrestation des dealers s'est déroulée alors qu'une transaction allait être conclue. Les vendeurs, pour tromper la vigilance des services de sécurité, ne sont pas venus d'Alger à Tizi Ouzou via la RN12.

Ils ont contourné cette route directe pour passer par Aomar, dans la wilaya de Bouira. Enfin, notons que l'axe Ouaguenoun-Tigzirt a connu des années de peur et d'angoisse à cause de la prolifération des trafics en tous genres. Mais ces dernières années, les services de police ont resserré l'étau sur les bandes et les réseaux, à tel point que les quantités saisies sont révélatrices. Près de 70 kilos de drogue en l'espace de deux années. L'été dernier, c'est un vaste de réseau de trafic de drogue à ramifications nationales et internationales qui a été démantelé justement à Ouaguenoun. L'opération a permis la saisie de 26 kilos de drogue alors que le chef du réseau originaire de la wilaya de Khenchela, a été arrêté en compagnie de sa femme.