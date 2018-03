BOMARE COMPANY SIGNE AVEC AL SALAM BANK "Tayssir" ou la formule pour acheter à crédit

Par Salim BENALIA -

MM. Ali Boumédiène et Nasser Hideur lors de la cérémonie de signature

Cette opération commerciale permettra à ce producteur national de booster son chiffre d'affaires.

Dans un contexte de marché difficile, Bomare Company redouble d'imagination pour redynamiser la consommation. Cette entreprise, dont le nom commercial est Stream System, vient en effet de signer avec Al Salam Bank, pour offrir aux consommateurs algériens la formule «Tayssir»; un procédé inédit qui permet d'acheter des produits badgés Stream System sans se ruiner. Le paraphe de ce partenariat a été scellé, à Alger, suite à un protocole de signature qui a réuni Ali Boumédiène et Nasser Hideur, respectivement directeur général de Bomare Company et de Al Salam Bank. «Tayssir'' est conforme aux principes de la chariaâ islamique et finance les produits des clients, selon leurs choix, grâce au crédit à la consommation,» explique Arezki Ziani, responsable commercial. Ce dernier ajoute qu'il s'agit là d'une facilité de paiement dont l'échéancier va de 3 à 12 mensualités. TV, smartphones et autres produits sont ainsi directement accessibles aux Algériens aux modestes revenus, dans les limites des stocks disponibles. Toute personne dont l'âge va de 20 ans à 65 ans peut prétendre à ce moyen d'achat, indique-t-on. «Dans un marché local qui connaît quelques difficultés, nous nous sommes assignés comme challenge de trouver des solutions pour accompagner les consommateurs dans leur quête d'articles neufs, et l'idée a fini par germer en 2017», précise Ali Boumédiène. Selon ce même responsable il s'agit, désormais, d'acheter autrement. En effet, dans ce cas de figure la banque achète les produits à l'entreprise Bomare qui les lui facture. Stream System dispose ensuite de la procuration de vente de ces mêmes produits à travers son réseau commercial. En l'occurrence des stores. Ceux-ci seront au nombre de 20 d'ici la fin de l'année, assure-t-on. L'opération commerciale concernant «Tayssir» et que l'on qualifie de pilote, sera officiellement lancée le 10 avril prochain à partir du store d'El Biar, à Alger. Annonce-t-on. Les premiers clients pourront alors acheter directement auprès du producteur national avec facilités de paiement et sans intérêts à déduire. Un dossier sera requis des acquéreurs auxquels une réponse sera accordée au bout de 48 heures seulement. Par le truchement de ce partenariat, Bomare Company produira et commercialisera ainsi ses propres produits.

Nasser Hideur déclare pour sa part à la faveur de l'engagement de sa banque avec Bomare Company: «Je qualifie notre partenariat d'exceptionnel d'autant qu'il obéit aux principes de la chariaâ. Bomare Company est une entreprise nationale leader dans son domaine. J'ai eu à visiter personnellement ses installations et je suis convaincu de la qualité supérieure de ses produits électroniques qui méritent tout notre soutien, dans le cadre du crédit aux entreprises.» Bomare Company est passé à l'export en 2015. Il affiche une croissance constante de son chiffre d'affaires. Ce dernier a été de 7,4 milliards de dinars en 2017. Bomare Company affiche l'objectif d'atteindre les 10 milliards de C.A en 2018.