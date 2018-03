DIVERSIFICATIONS DES RENTES FINANCIÈRES POUR LES APC Les activités saisonnières premières ressources

Par Wahida BAHRI -

Ne devant pas compter uniquement sur les budgets qui leur sont alloués, les communes sont appelées à trouver les moyens, devant booster leurs rentes budgétaires. Un point jugé important par les représentants des ministères du Tourisme, et de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire. Les deux commis de l'Etat, intervenant à l'occasion des travaux du regroupement régional, sur la préparation de la saison estivale 2018, organisés la semaine en cours à Annaba. Les deux intervenants estiment indispensable l'implication des mairies des villes côtières dans la création d'espaces pour les activités saisonnières. Un créneau qui revêt beaucoup d'importance dans la mesure où il est réglementé. Les intervenants, chacun à son niveau, ont mis l'accent sur la création d'une atmosphère estivale, mais surtout les conditions adéquates, pouvant permettre aux estivants de profiter au mieux de leurs séjours, dans les wilayas de destination. Dans ce sens, la sous- directrice chargée du dossier de la préparation de la saison estivale 2018, relevant du ministère du Tourisme, a orienté les représentants des wilayas, présents à la rencontre, vers les activités saisonnières. Un segment important pour renflouer les caisses des APC. Elle mettra, dans ce sens, la réservation, voire l'exploitation de plus d'espaces à louer, pour une prestation de services diversifiés. Cette dernière consiste en la création d'espaces touristiques destinés aux artisans, désireux d'exposer et vendre leurs produits. C'est une opportunité pour les APC pour rentabiliser, la saison estivale, à travers la location d'espaces réservés à cet effet. De même pour les parkings, les APC sont appelées à louer durant la saison estivale, notamment au niveau des plages, les parkings, dont la rente revient aux caisses de la commune, au lieu de se contenter du bail, versé par les locataires d'aires de stationnement. «Il faut revenir à la propriété de la commune qui lui gère des rentes financières», a-t-elle recommandé. L'oratrice a également insisté sur la création et l'aménagement d'espaces de détente et de loisir, notamment dans les forêts. Ces lieux fortement fréquentés par les familles, devraient faire l'objet de location d'exploitation saisonnière, par des particuliers, aux fins de prestations de services sur place, restauration et moyens de détentes, mini parcs, destinés aux familles et leurs enfants, entre autres propositions. Ces dernières et bien d'autres ont été évoquées par les deux représentants du gouvernement, initiateurs de ce programme national, qu'est la préparation de la saison estivale 2018.

Un programme qui, faut-il le signaler, vise à créer, à travers la promotion du secteur du tourisme, une économie touristique à la faveur d'un pays, qui ne demande qu'à être découvert. Et pourtant, doté de toutes les potentialités naturelles bénies par Dame nature et renforcées par les efforts considérables de l'Etat, le secteur du tourisme peine à se frayer une place, dans la politique des collectivités locales. Ce triste constat, selon quelques élus de la commune de Annaba, est dû au manque d'idées novatrices et créatrices dans ce secteur. «Il suffit d'un peu de volonté et d'esprit créateur, pour faire de nos villes et tout le pays, la première destination touristique, par excellence.» Préférant se prononcer sous le sceau de l'anonymat, notre interlocuteur, sur un ton imprégné de déception, a mis en exergue les joyaux naturels, dont dispose l'Algérie et surtout la wilaya de Annaba. Des potentialités négligées à plus d'un égard, au profit du secteur des hydrocarbures qui, aujourd'hui, a faussé l'économie nationale, occasionnant une crise pluridimensionnelle. «Mais bon, l'important est que la locomotive est mise sur les rails, pour peu qu'on puisse la conduire à bon port, et faire en sorte que le tourisme retrouve son statut d'antan», devait estimer l'homme. Ce dernier qui, même déplorant la poussée effrénée du béton sur les sites naturels de la wilaya de Annaba, notamment sur le relief maritime, il demeure néanmoins, optimiste quant au futur de ce secteur, le tourisme en l'occurrence à Annaba. Effectivement, la ville des Jujubes vit, depuis quelques mois, voire des années au rythme d'une nouvelle orientation marquée par, d'innombrables projets d'investissement, tous secteurs confondus.