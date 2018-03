IL A ÉTÉ INAUGURÉ HIER Le complexe gazier de Timimoun mis en service

Par Notre envoyé spécial Madjid BERKANE -

Nouredine Bedoui procédant hier, au nom du président de la République, à l'inauguration du complexe gazier de Timimoun

La réalisation de ce projet renseigne sur la détermination du gouvernement de mener à terme les projets créateurs de richesse et d'emplois.

Procédant hier, au nom du président de la République, à l'inauguration du complexe gazier de Timimoun, le ministre de l'Intérieur Nouredine Bedoui a indiqué que ce projet est le fruit de la vision sage du président de la République. Le souci de ce dernier à travers la réalisation de ce projet et d'autres est de renforcer les capacités de production gazière de l'Algérie et du coup, exploiter au mieux les richesses du sous-sol de l'Algérie. Le renforcement de ses capacités va permettre à l'Algérie, qui a déjà amorcé déjà la bataille des énergies renouvelables, de gagner beaucoup d'argent et de réduire les dépenses. Par ailleurs, le président a tenu à réaliser ce projet pour rassurer les populations du Sud que l'Etat ne les a pas oubliées et que ces projets leur seront destinés en premier. Pour sa part, le ministre de l'Energie Mustapha Guitouni a indiqué, lors de son allocution, que la réalisation de ce projet renseigne sur la détermination de l'Etat de mener à terme ses projets. En outre, ce projet monté en partenariat avec les sociétés pétrolières étrangères renseigne sur le retour de la confiance chez les partenaires étrangers en les capacités de l'Algérie. Guitouni a saisi cette occasion pour annoncer que la révision de la loi sur les hydrocarbures en cours d'élaboration, sera promulguée avant la fin de l'année en cours ou au plu tard durant le premier semestre de l'année 2019. L'inauguration du projet en question va permettre, de l'avis du ministre de l'Energie, à l'Algérie de consolider sa place dans le marché mondial du gaz. Le complexe gazier de Timimoun est, pour rappel, d'une capacité de production de 5 millions de m3/ Jour. Il est réalisé selon la règle des 51 /49%. Sonatrach 51%, la société Total 37%, 75% et Sepca 11,25%. Le projet a été réalisé en 38 mois. Animant de son côté une conférence de presse, en marge de la cérémonie de l'inauguration de complexe, le P-DG de Sonatrach, Ould Kaddour a fait savoir que Sonatrach compte reconquérir sa place dans le monde. «Nous avons toutes les raisons pour etre parmi les premiers dans le monde.» Le conférencier s'en est félicité en outre, car ce projet montre que tous les différends avec les sociétés étrangères ont été résolus. Interrogé par ailleurs sur la question de savoir si Sonatrach compte investir dans la pétrochimie, Ould Kaddour a indiqué que l'idée existe et des négociations sont en cours avec les étrangers. La valeur ajoutée de la transformation du gaz et du pétrole est de loin meilleure que celle de sa vente. Ould Kaddour a souligné en outre que ce projet va profiter en premier aux habitants des wilayas du Sud. L'inauguration du complexe de Timimoun est, selon le P-DG de Sonatrach, le premier parmi une grande série. De leur côté les DG de Total et de Sepca ont indiqué que leur confiance en l'Algérie est grande et que l'Algérie est totalement sécurisée.