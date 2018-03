L'ÉPIDÉMIE DE ROUGEOLE A TOUCHÉ 24 WILAYAS 265 000 vaccins ont été administrés

Par Abdelkrim AMARNI -

La vaccination en cours a ciblé les enfants

La situation «maîtrisée» dans les wilayas concernées selon le ministre de la Santé

La situation engendrée par la maladie de la rougeole est «maîtrisée». Ce sont là les propos «rassurants» tenus lundi à Mila par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui.

Le ministre qui s'exprimait en marge d'une visite de travail et d'inspection dans cette wilaya a rassuré la population à l'hôpital des frères Meghlaoui (Mila), a fait état de «cas de rougeole enregistrés dans les wilayas d'El Oued et de Ouargla». Il a cependant affirmé que la «situation était maîtrisée suite à un quadrillage de la maladie». La vaccination en cours a ciblé les enfants, a affirmé Hasbellaoui qui a précisé que «265.000 doses de vaccin» ont été administrées ces derniers jours.

4800 cas de rougeole ont été notifiés dans 24 wilayas du pays, alors que «le nombre de décès sest stabilisé à six0 cas», selon le dernier bilan arrêté mercredi et annoncé jeudi à Alger, par le directeur général de la prévention et de la promotion de la santé, le docteur Djamel Fourar.

Avant-hier toujours, la direction de l'éducation de Constantine avait fait savoir qu'un total de 120 cas suspectés d'avoir contracté la rougeole, a été enregistré en milieu scolaire dans cette wilaya. Ce nombre de cas s'est répandu entre le 7 et le 15 mars 2018 dans les communes de Aïn Smara et de Ouled Rahmoune ainsi que dans la ville de Ali Mendjeli, a précisé le chargé du suivi des unités de dépistage scolaire (UDS) au sein de la direction de l'éducation, Youcef Merimeche.

Ces cas suspectés ont concerné des enfants âgés entre 6 et 11 ans répartis sur 18 écoles primaires. Ainsi, pas moins de 64 cas ont été recensés dans 12 écoles de la ville de Ali Mendjeli, (commune de El Khroub) où les premiers cas ont été détectés, a-t-on affirmé. Merimeche a ajouté que 38 autres cas ont été recensés dans cinq établissements scolaires relevant de la commune de Aïn Smara. Le reste, soit 18 cas, a été enregistré dans une seule école primaire dans la localité de Ouled Rahmoune, a-t-il souligné, en faisant savoir que l'ensemble de ces cas a été pris en charge. Ailleurs, dans la wilaya de Biskra, un deuxième cas de décès dû à la rougeole a été signalé lors de la nuit du dimanche à lundi a-t-on appris auprès du directeur local de la santé et de la population, Mohamed El-Ayeb. Il s'agit d'une fillette de 4 ans originaire de la commune de Sidi Khaled, qui avait été prise en charge à l'hôpital de Ouled Djellal, a-t-on précisé, et d'ajouter que la victime n'était pas vaccinée contre cette maladie virale. Une campagne de vaccination a été lancée dans la wilaya dans les zones rurales éloignées, ciblant principalement la population nomade, alors que 15 cas ont été confirmés parmi les 524 cas auscultés. Le premier cas de décès dû à la rougeole dans la wilaya de Biskra avait été signalé le 12 mars. Il s'agit d'un nourrisson issu de la commune de Ras El-Miaad. Au nord-est du pays, près d'une centaine de cas suspects de rougeole a été signalée dans la wilaya de Skikda. Selon le chef du service de prévention de la direction locale de la santé et de la population, le docteur Nadia Kortal. Ces cas ont été signalés dans les régions de Ben Azouz (est de la wilaya), de Aïn Kechra et Sidi Mizghiche (ouest de la wilaya) en plus du chef-lieu de wilaya. Les enquêtes épidémiologiques, effectuées et les analyses de sang des personnes signalées suspectes, ont été transmises à l'Institut Pasteur à Alger pour infirmer ou confirmer ces cas, a expliqué le docteur Kortal. Elle a également indiqué que la lutte contre cette épidémie nécessite l'implication du secteur de l'éducation pour faciliter la campagne de vaccination dans les établissements scolaires durant les vacances de printemps. Jusqu'à présent, le taux de vaccination contre cette maladie à travers la wilaya de Skikda n'a guère dépassé les 20% a-t-elle déploré.