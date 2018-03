APPELANT À LA MOBILISATION POUR UNE CONSTITUANTE Hanoune plaide pour une LFC 2018

Par Mohamed BOUFATAH -

La secrétaire générale du PT

«Une véritable issue durable à la crise multidimensionnelle (...) passe par la recomposition et la refondation politique et institutionnelle nationale...»

Louisa Hanoune continue de défendre son initiative.«Une véritable issue, durable à la crise multidimensionnelle qui secoue le pays, à même d'ouvrir des perspectives réelles, passe par la recomposition et la refondation politique et institutionnelle nationale, en redonnant la parole au peuple pour élire librement ses représentants à l'Assemblée constitutive», a-t-elle déclaré. La secrétaire générale du PT, s'exprimait, hier au siège de son parti, lors de l'ouverture des travaux de la réunion de son bureau politique. En commentant le message du président de la République lu par Tayeb Louh lors de la Journée nationale de l'avocat - appelant à la préservation de la cohésion et l'unité nationale et à l'atténuation des situations de tensions et de partis pris - Louisa Hanoune indiquera que «la lecture du président concernant les défis à relever, les dangers que présentent les tensions sur les frontières et l'hégémonie de l'impérialisme, est juste» et elle la partage, mais, poursuit-elle «c'est à l'Etat, par conséquent au gouvernement auquel incombe la responsabilité de réunir les conditions pour immuniser le pays à même de préserver la cohésion et la quiétude sociale, et renforcer les ressorts de la société». «Cela passe par des politiques qui répondent aux aspirations, aux attentes, aux revendications et aux besoins de la majorité»,dira-t-elle. «Ces politiques consistent notamment à réviser la loi de finances 2018, à respecter la Constitution, à criminaliser l'évasion fiscale, et à lutter sérieusement contre la corruption». «Il y a urgence et nécessité que le président de la République ordonne l'élaboration d'un projet de loi de finances complémentaire (LFC 2018) pour corriger les écarts comme le gel des recrutements, des augmentations de salaires, l'arrêt des projets d'équipement...», a-t-elle soutenu. Il s'agit, pour la pasionaria du PT, «de prendre des décisions audacieuses pour stopper la misère et sauver les jeunes...». «Le renforcement du front intérieur n'est pas un slogan creux, ce sont des politiques qui combattent l'injustice sociale, les disparités régionales, la hogra et qui consacrent l'égalité des citoyens sur l'ensemble du territoire national devant des services publics de qualité et actualisés en permanence et qui incarnent et renforcent l'unité et la continuité de la République», a-t-elle ajouté. Dans le cadre de la mobilisation pour l'Assemblée constituante, la secrétaire générale du PT compte mener une campagne de mobilisation et d'explication autour de son initiative, en organisant des rencontres régionales à Annaba et à Constantine, dès le début de la semaine prochaine. «Les rapports qui nous parviennent des wilayas, indiquent que la même question est posée un peu partout: où va notre pays?», a-t-elle révélé. «Cela traduit la crainte des lendemains incertains devant l'opacité régnante et la régression continue», a-t-elle déploré. «Cette campagne politique pour la mobilisation et la décantation vise à réaffirmer l'existence d'une solution algérienne à la crise politique majeure qui secoue le pays»,a-t-elle encore souligné. «La pénurie du lait en sachet qui touche les besoins vitaux de la majorité des Algériens, de plus en plus appauvrie, est un crime qui menace la sécurité nationale car le couteau a atteint l'os et le retour de chaînes humaines est un facteur de stress déstructurant», a-t-elle estimé, prévenant que «cela peut constituer une goutte qui fera déborder le vase». En évoquant l'avant- projet d'amendement de la loi sur les hydrocarbures qui serait connu au mois de juin prochain, elle indiquera: «Il serait vraiment naïf de croire ou de penser que le fait d'accorder plus de concessions aux multinationales aurait un quelconque impact positif sur le plan financier pour nous, étant donné que la crise du système capitaliste a accentué les convoitises et la férocité de multinationales et les puissances impérialistes qui les protègent.» «S'il s'avère que cet amendement vise à octroyer des avantages et plus de concessions aux firmes internationales, le PT ne restera pas les bras croisés, et s'opposera à ce genre d'opération visant à hypothéquer des ressources et l'avenir du pays», a-t-elle martelé.